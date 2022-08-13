Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Главные новости за 12 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 августа.
1. ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!
Бразильский защитник провел юбилейный 5000-й гол для «Лилля»
2. Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Также в списке нет Неймара
3. Артистическое плавание. Украина завоевала третье золото на ЧЕ в Риме
Победа одержана в хайлайте
4. Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп
Всего во втором украинском дивизионе выступят 16 клубов
5. Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции
Но решение принято
6. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил
Максим Чех проведет ближайший сезон в Азербайджане
7. ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе
8A. ФОТО. В свой день рождения. Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры
Уже окончательно или нет
8B. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
И впервые в новой весовой категории
9. Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
«Динамо» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, а «Заря» потерпела фиаско
10. Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Обозреватель Sport.ua оценивает резонансное межсезонье «больше, чем клуба»
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