Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Другие новости
13 августа 2022, 08:10 | Обновлено 13 августа 2022, 08:16
821
0

Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток

Главные новости за 12 августа на Sport.ua

13 августа 2022, 08:10 | Обновлено 13 августа 2022, 08:16
821
0
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
ФК Лилль. Исмаили

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 августа.

1. ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!
Бразильский защитник провел юбилейный 5000-й гол для «Лилля»

2. Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Также в списке нет Неймара

3. Артистическое плавание. Украина завоевала третье золото на ЧЕ в Риме
Победа одержана в хайлайте

4. Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп
Всего во втором украинском дивизионе выступят 16 клубов

5. Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции
Но решение принято

6. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил
Максим Чех проведет ближайший сезон в Азербайджане

7. ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе

8A. ФОТО. В свой день рождения. Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры
Уже окончательно или нет

8B. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
И впервые в новой весовой категории

9. Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
«Динамо» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, а «Заря» потерпела фиаско

10. Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Обозреватель Sport.ua оценивает резонансное межсезонье «больше, чем клуба»

По теме:
Украинские синхронистки выиграли золото ЧЕ, Заря с треском вылетела из ЛК
Реал выиграл Суперкубок, соперник Зари сменил тренера, две победы Шахтера
Динамо прошло Штурм, Русин в Заре, украинки выиграли шахматную Олимпиаду
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Футбол | 12 августа 2022, 13:56 9
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи

Руслан покидает «Аталанту»?

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12 августа 2022, 16:20 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
Футбол | 13.08.2022, 06:25
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Футбол | 12.08.2022, 12:32
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Журналист: Динамо сорвало создание единого телепула УПЛ
Севилья проиграла Осасуне на старте сезона в Испании
Футбол | 13.08.2022, 00:30
Севилья проиграла Осасуне на старте сезона в Испании
Севилья проиграла Осасуне на старте сезона в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
11.08.2022, 10:15 24
Футбол
Умер легендарный капитан львовских Карпат
Умер легендарный капитан львовских Карпат
11.08.2022, 11:44
Футбол
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 18
Футбол
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
11.08.2022, 13:57
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 21:30
Теннис
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 2
Художественная гимнастика
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
11.08.2022, 14:47
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
13.08.2022, 00:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности