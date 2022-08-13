Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 августа.

1. ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!

Бразильский защитник провел юбилейный 5000-й гол для «Лилля»

2. Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч

Также в списке нет Неймара

3. Артистическое плавание. Украина завоевала третье золото на ЧЕ в Риме

Победа одержана в хайлайте

4. Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп

Всего во втором украинском дивизионе выступят 16 клубов

5. Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции

Но решение принято

6. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил

Максим Чех проведет ближайший сезон в Азербайджане

7. ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1

Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе

8A. ФОТО. В свой день рождения. Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры

Уже окончательно или нет

8B. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа

И впервые в новой весовой категории

9. Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?

«Динамо» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, а «Заря» потерпела фиаско

10. Барселона: от великого до смешного. И наоборот

Обозреватель Sport.ua оценивает резонансное межсезонье «больше, чем клуба»