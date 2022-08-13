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  4. ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!
Франция
13 августа 2022, 01:00 | Обновлено 13 августа 2022, 01:32
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ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!

Бразильский защитник провел юбилейный 5000-й гол для «Лилля»!

13 августа 2022, 01:00 | Обновлено 13 августа 2022, 01:32
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0
ВИДЕО. Ничья для Фонсеки. Исмаили забил гол в дебютном матче за Лилль!
ФК Лилль. Исмаили

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Нант» и «Лилль» сыграли вничью (1:1).

«Нант» вывел вперед нападающий Мозес Саймон на 28-й минуте. «Лилль» отыгрался во второй половине игры.

Для команды Паулу Фонсеки (бывшего тренера Шахтера) гол в дебютном матче забил бразильский защитник Исмаили, экс-игрок горняков.

Интересно, что бразильский защитник провел юбилейный 5000-й гол для «Лилля» в истории клуба!

Лига 1. 2-й тур

Нант – Лилль – 1:1

Голы: Саймон, 28 – Исмаили, 76.

Нант: Лафон, Жиротто, Паллуа, Кастеллетто, Чиривелья, Блас, Мутуссами, Коко (Фабиу да Силва, 59), Саймон, Мерлен (Аппиа, 90+1), Мостафа Мохамед (Гессан, 79).

Лилль: Лео Жардим, Тиагу Джало (Диаките, 46), Александру, Жозе Фонти, Зедадка (Исмаили, 46), Кабелла, Гомеш (Мартен, 85), Андре, Бамба, Давид, Байо (Гудмундссон, 77).

Предупреждения: Жиротто, 90 – Зедадка, 14, Жозе Фонти, 18, Тиагу Джало, 18, Андре, 37.

Судья: Дешепи (Франция)

ГОЛ! 1:0. Саймон, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Исмаили, 76 мин.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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