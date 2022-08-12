Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?

Две украинские команды сыграли с диаметрально противоположным исходом в мид-уик в еврокубках, и наступило время изучить таблицу коэффициентов УЕФА.

Столичное «Динамо» выиграло у австрийского «Штурма» (2:1 OT) в Q3 Лиги чемпионов и продолжает борьбу за выход в групповой раунд (правда, против «Бенфики» киевляне считаются андердогом). А вот луганская «Заря» потерпела фиаско в Румынии от «Университати» (0:3) в Q3 Лиги конференций и завершила свой европоход, не пройдя даже первого соперника. Как и полтавская «Ворскла» ранее в Q2 ЛК.

Украина будет представлена в Европе осенью тремя командами из 5 стартовавших:

Шахтер – групповой раунд Лиги чемпионов

– групповой раунд Лиги чемпионов Динамо – групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы

– групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы Днепр-1 – групповой раунд Лиги Европы или Лиги конференций

Набранные Украиной очки составлены из бонусов «Шахтера» за групповой раунд ЛЧ (4), а также деленных пополам успехов в квалификации: «Динамо» (3.5), «Заря» и «Ворскла» (1.0). Суммарные 9.5 при делении на 5 клубов дают 1.900.

В пятилетнем рейтинге Украина набрала 25.700 и занимает 14-е место. Сине-желтые приблизились к россии (еще надо взять 0.515 балла), клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Норвегия удержала 13-ю позицию, но разница небольшая (0.300). Норвегию представляют 3 клуба из 4: «Буде-Глимт» борется за попадание в ЛЧ, «Мольде» и «Викинг» прошли дальше в ЛК, а вот «Лиллестрем» вылетел из еврокубков.

Обращаем внимание на Сербию (11-е место), у которой пока на 2.675 балла больше. К счастью, у сербов остались только две команды: «Црвена Звезда» вышла в Q4 ЛЧ. В Лиге Европы «Партизан» сенсационно проиграл по сумме двух матчей кипрскому АИК (будущему сопернику «Днепра-1») и перешел в Лигу конференций. А вот клуб «Чукарички» завершил свои выступления в Европе на раунде Q3 ЛК.

11-е место по итогам сезона даст шанс выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25 (если победитель ЛЧ получит прямой пропуск чеерз чемпионат).

На строчку ниже Украины находится Швейцария (15 место), у которой в игре тоже три клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)