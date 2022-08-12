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Лига чемпионов
12 августа 2022, 09:25 | Обновлено 12 августа 2022, 09:29
3533
10

Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?

«Динамо» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, а «Заря» потерпела фиаско

12 августа 2022, 09:25 | Обновлено 12 августа 2022, 09:29
3533
10
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Две украинские команды сыграли с диаметрально противоположным исходом в мид-уик в еврокубках, и наступило время изучить таблицу коэффициентов УЕФА.

Столичное «Динамо» выиграло у австрийского «Штурма» (2:1 OT) в Q3 Лиги чемпионов и продолжает борьбу за выход в групповой раунд (правда, против «Бенфики» киевляне считаются андердогом). А вот луганская «Заря» потерпела фиаско в Румынии от «Университати» (0:3) в Q3 Лиги конференций и завершила свой европоход, не пройдя даже первого соперника. Как и полтавская «Ворскла» ранее в Q2 ЛК.

Украина будет представлена в Европе осенью тремя командами из 5 стартовавших:

  • Шахтер – групповой раунд Лиги чемпионов
  • Динамо – групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы
  • Днепр-1 – групповой раунд Лиги Европы или Лиги конференций

Набранные Украиной очки составлены из бонусов «Шахтера» за групповой раунд ЛЧ (4), а также деленных пополам успехов в квалификации: «Динамо» (3.5), «Заря» и «Ворскла» (1.0). Суммарные 9.5 при делении на 5 клубов дают 1.900. 

В пятилетнем рейтинге Украина набрала 25.700 и занимает 14-е место. Сине-желтые приблизились к россии (еще надо взять 0.515 балла), клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину. 

Норвегия удержала 13-ю позицию, но разница небольшая (0.300). Норвегию представляют 3 клуба из 4: «Буде-Глимт» борется за попадание в ЛЧ, «Мольде» и «Викинг» прошли дальше в ЛК, а вот «Лиллестрем» вылетел из еврокубков. 

Обращаем внимание на Сербию (11-е место), у которой пока на 2.675 балла больше. К счастью, у сербов остались только две команды: «Црвена Звезда» вышла в Q4 ЛЧ. В Лиге Европы «Партизан» сенсационно проиграл по сумме двух матчей кипрскому АИК (будущему сопернику «Днепра-1») и перешел в Лигу конференций. А вот клуб «Чукарички» завершил свои выступления в Европе на раунде Q3 ЛК.

11-е место по итогам сезона даст шанс выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25 (если победитель ЛЧ получит прямой пропуск чеерз чемпионат). 

На строчку ниже Украины находится Швейцария (15 место), у которой в игре тоже три клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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suforza1921
Було б ще добре писати про результати жеребкування для конкурентів, аби краще оцінювати їхні перспективи. Зокрема, "Партизан", який сенсаційно програв кіпріотам, вибув до Ліги конференцій, де зіграє з мальтійським "Хамрун Спартанс". А це означає практично гарантовані 0.500 для сербів у таблицю коефіцієнтів та єврокубкову осінь для двох їхніх клубів.P.S. Погоджуюсь, що з таким рівнем комплектації складу та підготовки українських команд (з об'єктивних причин, звісно) очікувати просування по щаблях угору не доводиться. Навпаки, зовсім скоро швейцарці обійдуть нас, і ми опинимося перед загрозою втрати одного бійця як у ЛЧ, так і у єврокубках загалом.
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+2
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ALKOSruLKA
...все залежить, хто попадеться ШД в групі ЛЧ і ДК в групі ЛЄ... Якщо будуть якісь Пюніки чи Яблонці, - то буде ще трохи рейтингових очок.... З середняками європейського футболу нам, на жаль, робити нічого.... А гранди нас взагалі згвалтують!
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+1
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axylinam
Вопрос неправильно  поставлен, смотреть нужно-сколько нас стран обгонит, таковы сейчас реалии
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+1
Леха
Румыны просто смяли зарю не дали вообще шансов 
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0
Леха
Та потому что все украинские клубы так играют ,выиграли в 1 мяч первую игру и думают все игра сделана и играют на удержание 
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0
onco-clown
Капец Заря влетела конечно..неужели Румынский чемпионат настолько крепкий?
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0
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Леха
Таких команд нету ,даже Яблонец в былые времена обыгрывали Динамо Киев ,даже если вадуц попадется будет для украинских команд непросто 
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-1
Леха
Золотые времена украинского футбола закончились когда были металлист в порядке ,Черноморец и Днепр ,жаль что это было недолго 
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-1
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