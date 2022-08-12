ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1

Евгений Красников заявил о том, что принял предложение «Днепра-1» и сложил с себя полномочия вице-президента харьковского «Металлиста».

«Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК «Днепр-1». Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК «Металлист».

С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК «Днепр-1».

«Металлисту» хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце», – заявил функционер.

Отметим, что Красников работал в качестве вице-президента «Металлиста» с лета прошлого года. Также он был спортивным директором этого харьковского клуба с 2005-го по 2013-й.