ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе
Евгений Красников заявил о том, что принял предложение «Днепра-1» и сложил с себя полномочия вице-президента харьковского «Металлиста».
«Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК «Днепр-1». Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК «Металлист».
С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК «Днепр-1».
«Металлисту» хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце», – заявил функционер.
Отметим, что Красников работал в качестве вице-президента «Металлиста» с лета прошлого года. Также он был спортивным директором этого харьковского клуба с 2005-го по 2013-й.
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