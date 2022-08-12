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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 12:43 | Обновлено 12 августа 2022, 13:18
716
6

ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1

Вице-президент «Металлиста» сложил с себя полномочия в харьковском клубе

12 августа 2022, 12:43 | Обновлено 12 августа 2022, 13:18
716
6
ОФИЦИАЛЬНО. Красников стал спортивным директором СК Днепр-1
ФК Металлист. Евгений Красников

Евгений Красников заявил о том, что принял предложение «Днепра-1» и сложил с себя полномочия вице-президента харьковского «Металлиста».

«Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК «Днепр-1». Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК «Металлист».

С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК «Днепр-1».

«Металлисту» хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце», – заявил функционер.

Отметим, что Красников работал в качестве вице-президента «Металлиста» с лета прошлого года. Также он был спортивным директором этого харьковского клуба с 2005-го по 2013-й.  

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Источник ФК Металлист
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Комментарии 6
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Юрий Мирошниченко
Как крысы убежали с тонущего коробля.
То что вы зделали это плевок в сторону харьковских болельщиков. 
Харьковчани вам этого непростит. 
Бог вам судья. 
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+4
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Dfs2262ar
З цього виходить те, що  металіст ніхто фінансувати не буде.
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+2
ALKOSruLKA
2 тижні писав таку сльозну промову вже всі давно знали, що ти втік на жирніше місце...
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+1
Remark
Осталось еще один одно и можно ставить точку - переименовать Днепр в Металл )))
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0
Nick.Grabowski
Ще залишилось, щоб Палкін став спортивним директором в ДК, а Михайличенко очолив академію ШД. Цей прекрасний олігархічний цирк. 
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0
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