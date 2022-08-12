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12 августа 2022, 22:01 |
1666
2

Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч

Также в списке нет Неймара

12 августа 2022, 22:01 |
1666
2
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Издание France Football опубликовало список из 30 претендентов на Золотой мяч 2022 года. В число номинантов впервые за 17 лет не вошел 7-кратный обладатель награды Лионель Месси. Также отсутствует его партнер по ПСЖ Неймар.

30 претендентов на Золотой мяч-2022:

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

Рафаэл Леау («Милан», Португалия)

Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция)

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Йозуа Киммих («Бавария», Германия)

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)

Роберт Левандовски («Барселона»/«Бавария», Польша)

Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

Каземиро («Реал», Бразилия)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея)

Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия)

Карим Бензема («Реал», Франция)

Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Садьо Мане («Бавария»/«Ливерпуль», Сенегал)

Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай)

Майк Меньян («Милан», Франция)

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар)

Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)

Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

Душан Влахович («Ювентус», Сербия)

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Источник France Football
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Комментарии 2
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zzg77
Його і минулого року треба було викреслити!
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Выталкиватель парашутистов
90% из списка не годятся в подмётки Месси, даже при его сегодняшнем состоянии. Интересно,кто список составлял?
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