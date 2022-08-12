Барселона: от великого до смешного. И наоборот

Нынешняя «Барселона» - то есть та, что после Месси – команда громаднейших контрастов. С одной стороны, куча амбиций: статус некогда лучшей команды мира так просто не отпускает. С другой стороны, куча долгов: наследие «режима» Бартомеу.

Если говорить о сугубо игровых показателях, то старт прошлого сезона «блауграна» откровенно провалила, даже не задекларировав борьбу за национальное «золото». Однако, по итогам второй части чемпионата «Барса» набрала больше турнирных баллов, чем чемпион «Реал». Кажется, Хави наконец-то разобрался в «наследии» Кумана и стабилизировал и игру, и состав.

Но «Барселона» не была бы «Барселоной», если бы провела нормальное межсезонье. Такое, например, как у ее антагониста «Реала». Нет и еще раз нет. Топ-трансферы, громадное количество трансферных слухов, потраченные свыше 150 миллионов евро: каталонцы определенно были самым обсуждаемым футбольным клубом уходящего лета.

Все бы ничего, но на данный момент этот же клуб остается единственным в Примере с отрицательным лимитом зарплат. С огромными долгами. С запретом регистрации новичков. В общем, с полнейшей финансовой разрухой. Как же так получается, что денег нет, а новички есть? Давайте разбираться.

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Единственный (на данный момент) футболист, которого «блауграна» продала в нынешнее межсезонье – Коутиньо в «Астон Виллу» за 20 млн. Но, понятное дело, этих денег ничтожно мало даже для того, чтобы потянуть хотя бы третью часть от стоимости Рафиньи, перешедшего из «Лидса» на «Камп Ноу» за почти 60 миллионов. Бразилец стал вторым (после Тчуамени) самым дорогим новичком Ла Лиги лета-2022. Так откуда же деньги, Лапорта?



ФК Барселона

А вот откуда. «Барселона» хорошо поработала в части поиска спонсорских контрактов. Клуб подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией Spotify, которая будет выплачивать почти 68 млн евро первые четыре года (за лого на форме и в названии стадиона). Затем эта цифра должна увеличиться.

Еще одна очень важная часть доходов – от продажи телеправ. «Барселона» хотела продать 25 процентов своих телеправ в Примере на 25 лет. Пока что продали лишь десять процентов. За чуть больше 207 миллионов.

С учетом продажи Коутиньо, «Барса» в нынешнее трансферное окно уже заработала 295 млн евро. Казалось бы, этих денег хватит не только на покупку Левандовски и компании, но и на новых именитых игроков? Да фиг там. Не все так просто.

Как было сказало выше, у клуба отрицательный баланс зарплат. И эта цифра очень серьезная – почти 145 млн. Стало быть, для того, чтобы клуб оставался на плаву, ему нужно хотя бы выйти в ноль. То есть, либо серьезно уменьшить потолок зарплат, либо продать ненужных футболистов.

И в одном, и во втором вопросе дела идут со скрипом. Уменьшить себе зарплату согласились многие футболисты: Дембеле, переподписавший контракт, Пике, Бускетс, Обамеянг. Однако этих усилий клуба явно недостаточно. Нужно, в первую очередь, избавляться от балласта. Типа Умтити и Брейтвейта. Но те уходить не горят желанием. Мягко говоря. Даже под сильнейшим давлением клуба, который пошел на беспрецедентный шаг: лишил эту пару номеров на новый сезон.

Отдельная тема – де Йонг. Френки тоже хотят «выдавить» из клуба всеми мыслимыми способами. В первую очередь потому, что бывший опорник «Аякса» - один из немногих футболистов команды, за которого на рынке можно получить хорошие деньги. Ну и потому еще, что Хави его не видит в центре поля.

Пока что вопрос с де Йонгом не закрыт: он остается на «Камп Ноу», хотя не исключено, что в итоге голландец окажется в «Челси».

В общем, избавиться от клейма негативного лимита «Барсе» с первой попытки так и не удалось: первая заявка клуба на сезон 2022/2023 оказалась без новичков (Левандовски, Кессье, Кунде, Рафинья и Кристенсен). Нет в заявке и Сержи Роберто и Дембеле, подписавшие новые соглашения с клубом.



ФК Барселона. Жюль Кунде

И успеет ли, точнее, сможет ли «Барселона» заявить своих звездных новобранцев до старта нового сезона (а он стартует 13 августа), одному Богу известно.

Есть ли шанс успеть? Есть. И шанс этот имеет мутное название «правило 1:4». Недавно Ла Лига ввела новый закон, согласно которому даже при негативном платежном балансе клуб может заявлять новых футболистов. Сделано это было, дабы поскорее оклематься от ковидных последствий, от которых пострадали даже такие монстры, как «Барса». Посмотрим, сможет ли Лапорта использовать эту лазейку.

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Что касается сугубо игрового сценария «Барселоны» на новый сезон, то он вырисовывается очень и очень интересным. Хотя в данном случае нужно вести речь и о пресыщении от избытка кадров.

Впервые за последние годы (опять-таки, в эпоху после ухода Лео), под рукой у тренера есть как минимум две равноценные боевые единицы на каждую позицию. И если Ла Лига таки сменит гнев на милость и позволить новичкам играть за «Барсу» уже в нынешнем сезоне, команда смотрится определенно если и не главным, то одним из главных претендентов на все возможные титулы сезона.



​​​​​​​ФК Барселона

Межсезонье «Барса» провела на одном дыхании: четыре победы, две ничьи и разница забитых и пропущенных мячей – 18:3. Конечно, статус оппонентов далеко не всегда был серьезным, но тем не менее.

Касательно игровой модели: Хави остался верен «голландке»: те же 4-3-3. Именно по этой формуле каталонец играл спарринги в тренировочном лагере. Однако данная формация не очень подходит для нынешней «Барселоны». И вот почему.

В команду пришло сразу пятеро новых игроков, способных сражу же, без раскачки, влиться в стартовый состав. По всей видимости, их и брали именно для основы. И вот что получается. Кристенсен, Гарсия, Пике, Кунде, Араухо – это все центрбеки. Очень квалифицированные, кстати, со своими яркими плюсами.

Наверное, учитывая такой дивный кадровый выбор, логичным было бы играть в три центральных защитника. То есть, перейти на формулу 3-4-3. Но пока что Хави использовал именно 4-3-3, отдавая предпочтение на месте центрального защитного плацдарма Араухо и Кунде. Получается, остальные будут в глубоком запасе? А ведь остается еще одна опция - де Йонг, которого Хави использовал тоже на месте центрбека. Как по мне, явный перебор.

Кессье по «образованию» - игрок середины поля. Во всяком случае, в «Милане» он играл «волнореза». У Хави ивуариец действовал чаще на правом фланге полузащиты. Там же тренер равномерно распределил нагрузки между Дембеле и Рафиньей. Неужели кто-то из этих товарищей останется «вне игры»? Или кому-то просто найдут новую роль?

Новую роль пытались найти и Бускетсу. Получается, что окромя капитана команды, в нынешнем составе «Барсы» имеется сразу семь игроков середины поля. Тем не менее, стареющий Бускетс все равно играет в построениях Хави одну из ведущих ролей.

Однако Хави понимает, что на роль опорника нужен кто-то новый. Молодой. И через год там точно будет рассекать кто-то другой. Скорее всего, Нико. Но нынешний сезон по старинке будет тащить старина Серджи.



​​​​​​​ФК Барселона

Выбор в нападении – тоже приятная головная боль для тренера. Левандовски брали, несомненно, под стартовый состав. Поляк наверняка будет играть в паре с Обамеянгом. Остается и Депай, которого можно использовать в качестве «девятки». Да и Брейтвейт, если все же останется, может местами зажигать.

В общем и целом, состав у «Барселоны» вырисовывается «космический». Наверное, впервые с момента потери знаменитого атакующего трио Месси – Неймар – Суарес «блаугране» удалось собрать действительно конкурентоспособное нападение. Да и в других звеньях звездного «материала» зашкаливает. И это – фактически без учета регулярных поставок из клубной академии, продолжающей продуцировать таланты.

Итожим: если «больше, чем клубу» таки удастся вовремя заявить новичков на новый сезон, этот сезон – первый полноценный для тренера Хави – может стать прорывом для «блауграны». Во всяком случае, конкуренция с «Мадридом» обещает стать реально нешуточной. Но при единственном условии: если Хави удастся найти оптимальный игровой баланс. Да и оптимальную формулу.

В остальном же не нужно забывать, что это «Барселона». Там от великого до смешного – даже меньше, чем один шаг.