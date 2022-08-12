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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 16:52 | Обновлено 12 августа 2022, 17:17
1860
14

Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции

Но решение принято

12 августа 2022, 16:52 | Обновлено 12 августа 2022, 17:17
1860
14
Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции
upl.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, четыре клуба УПЛ выступили против создания единого телепула на базе предложения каналов Сетанта Спорт.

Это «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух». Однако УПЛ большинством голосов все-таки приняла предложение Сетанта о создании такого телепула.

При этом четырем клубам, если они не захотят отдавать ТВ-права в общий пул, угрожают санкциями. Сперва финансовыми, а затем возможным снятием очков и даже исключением из турнира.

В комментариях различным СМИ представители «Динамо» и «Руха» подтвердили, что действительно проголосовали против телепула.

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чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Рух Львов Днепр-1 Заря Луганск
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Комментарии 14
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Vladislav Pohily
Поки у Коломойського й компанії (Суркіси, Геллєр) будуть свої
телеканали, де вони можуть транслювати матчі своїх клубів, ніякого пулу
не буде. Кажу це як вболівальник ДК. Чхати вони хотіли на всі ті
регламенти УПЛ, де все повинно вирішуватись більшістю голосів, тому що
чудово розуміють, що якщо Дніпро й Зорю теоретично ще можуть
дискваліфікувати, то на ДК ні в кого рука точно не підніметься, цей
чемпіонат тоді взагалі можна не проводити. Шкода, що більшість
вболівальників підтримують таку позицію й взагалі не розуміють що таке
той телепул й навіщо він потрібен.
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+2
Макс Максов
Короче можна забути про таке поняття, як єдиний телепул в УПЛ... Якого і так ніколи не було! Наші олігархи ніколи не домовляться!
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0
Злий Глобинець
Блін, у нас війна, потрібна єдність і солідарність між усіма, а "Баба Яга проти"! Якісь смутні здогадки,  чи це не проросійський вплив? Через ОПЗЖ, де перебуває старший Суркіс (який власне і є фінансистом Динамо, оскільки у молодшого банально не вистачає активів, щоб утримувати клуб).
Тому, звичайно, тільки санкції! Навіть не фінансові (бо вдарять по фінансуванню клубів), а зняття очок було б оптимальним рішенням.
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0
саня лысый
Єдиний телепул за такі копійки потрібен лише Павелку кий отримає відкат,я дивився матч Динамо на сетанті навіть без коментатора- це позорисько!!!
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-1
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Ostrov Khortitsa
как этот сепар суркис заипал. как баба яга, которая всегда против
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-1
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Danor Vvn
кому ви всі разом потрібні якщо не буде зорі-дніпра та динамо-------а шахтарю без цих трьох буде дуже скучно
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-1
AK.228
Які санкції!? Дати всім по еб..у
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-2
Sv7moy
Корупціонер павелко знову взявся за старе...Цей гандурас розвалить український футбол !
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-2
Выталкиватель парашутистов
Я очень хочу посмотреть, как павелка со своей ОПГ будет применять санкции, вплоть до снятия этих строптивых команд, с чемпионата страны... Боюсь, что жизни не хватить ждать... Не смотря на войну, цирк под названием украинский футбол, продолжается... Да,для тех кто в танке. До сих пор МО Украины не дало согласие на проведения в условиях войны чемпионата Украины по футболу сезона 2022-2023 гг. Кто сомневается, можете проверить на сайте МО Украины. А скоро объявленный 1 тур...
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-2
sand
Які ще санкції? Це футбол чи телешоу?
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-2
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