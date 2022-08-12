Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции
Но решение принято
По информации журналиста Игоря Бурбаса, четыре клуба УПЛ выступили против создания единого телепула на базе предложения каналов Сетанта Спорт.
Это «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух». Однако УПЛ большинством голосов все-таки приняла предложение Сетанта о создании такого телепула.
При этом четырем клубам, если они не захотят отдавать ТВ-права в общий пул, угрожают санкциями. Сперва финансовыми, а затем возможным снятием очков и даже исключением из турнира.
В комментариях различным СМИ представители «Динамо» и «Руха» подтвердили, что действительно проголосовали против телепула.
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телеканали, де вони можуть транслювати матчі своїх клубів, ніякого пулу
не буде. Кажу це як вболівальник ДК. Чхати вони хотіли на всі ті
регламенти УПЛ, де все повинно вирішуватись більшістю голосів, тому що
чудово розуміють, що якщо Дніпро й Зорю теоретично ще можуть
дискваліфікувати, то на ДК ні в кого рука точно не підніметься, цей
чемпіонат тоді взагалі можна не проводити. Шкода, що більшість
вболівальників підтримують таку позицію й взагалі не розуміють що таке
той телепул й навіщо він потрібен.
Тому, звичайно, тільки санкції! Навіть не фінансові (бо вдарять по фінансуванню клубів), а зняття очок було б оптимальним рішенням.