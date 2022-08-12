Проблемы с телепулом. Четыре клуба выступили против, могут быть санкции

По информации журналиста Игоря Бурбаса, четыре клуба УПЛ выступили против создания единого телепула на базе предложения каналов Сетанта Спорт.

Это «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Рух». Однако УПЛ большинством голосов все-таки приняла предложение Сетанта о создании такого телепула.

При этом четырем клубам, если они не захотят отдавать ТВ-права в общий пул, угрожают санкциями. Сперва финансовыми, а затем возможным снятием очков и даже исключением из турнира.

В комментариях различным СМИ представители «Динамо» и «Руха» подтвердили, что действительно проголосовали против телепула.