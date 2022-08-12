Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп

Чемпионат Украины сезона-2022/2023 в Первой лиге пройдет в два этапа. На первом – 16 команд будут поделены по территориальному признаку на две группы по восемь клубов в каждой.

Из лучших команд будет сформирована «чемпионская» группа, в которой будут разыграны награды и путевки в Премьер-лигу, худшие клубы первого этапа будут бороться за сохранение прописки в первом дивизионе.

Состав групп первого этапа

Группа А: «Буковина», «Диназ», «Эпицентр», «Карпаты» Львов, «Нива» Тернополь, «Полесье», «Прикарпатье», ФСК «Мариуполь»

Группа Б: «Горняк-Спорт», «Кремень», ЛНЗ, «Металлург», «Оболонь», «Полтава», «Скорук», «Чернигов»

Окончательное решение, касающееся, в том числе и распределения команд по группам в Первой лиги будет принято на Конференции ПФЛ, которая проходит сегодня.