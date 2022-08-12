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Украина. Первая лига
12 августа 2022, 15:10 | Обновлено 12 августа 2022, 15:24
1623
1

Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп

Всего во втором украинском дивизионе выступят 16 клубов

12 августа 2022, 15:10 | Обновлено 12 августа 2022, 15:24
1623
1
Чемпионат Первой лиги пройдет в два этапа: известен состав групп
ФК Горняк-Спорт

Чемпионат Украины сезона-2022/2023 в Первой лиге пройдет в два этапа. На первом – 16 команд будут поделены по территориальному признаку на две группы по восемь клубов в каждой.

Из лучших команд будет сформирована «чемпионская» группа, в которой будут разыграны награды и путевки в Премьер-лигу, худшие клубы первого этапа будут бороться за сохранение прописки в первом дивизионе.

Состав групп первого этапа

Группа А: «Буковина», «Диназ», «Эпицентр», «Карпаты» Львов, «Нива» Тернополь, «Полесье», «Прикарпатье», ФСК «Мариуполь»

Группа Б: «Горняк-Спорт», «Кремень», ЛНЗ, «Металлург», «Оболонь», «Полтава», «Скорук», «Чернигов»

Окончательное решение, касающееся, в том числе и распределения команд по группам в Первой лиги будет принято на Конференции ПФЛ, которая проходит сегодня.

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Источник Sportarena
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Выталкиватель парашутистов
Мариуполь? А где тогда команды Севастополя, Симферополя, Авдеевки или Херсона?Кого мы обманываем? ООН или самых себя? Тоже самое с Луганском и Донецком, может хватит идиотизмом заниматься? А почему нет команд с Кубани, ведь это тоже когда-то были земли Украины? Вот когда вернем наши территории у орков, тогда и команды с этих городов появлятся.
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