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Другие новости
10 августа 2022, 07:10 | Обновлено 10 августа 2022, 07:15
411
0

Динамо прошло Штурм, Русин в Заре, украинки выиграли шахматную Олимпиаду

Главные новости за 9 августа на Sport.ua

10 августа 2022, 07:10 | Обновлено 10 августа 2022, 07:15
411
0
Динамо прошло Штурм, Русин в Заре, украинки выиграли шахматную Олимпиаду
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 августа.

1. Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов

2. Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

3. ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
Наставник «Динамо» подвел итоги матча Q3 ЛЧ в Граце против «Штурма»

4. Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

5. Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Поединки киевлян в 4-м раунде квалификации состоятся 17 и 23 августа

6. ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин – игрок Зари
Он вернулся. Как Терминатор

7. Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года

8. В сети появился календарь первого круга УПЛ
«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре

9. ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Известный журналист жестко прошелся по некоторым клубам УПЛ

10. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
И впервые в новой весовой категории

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Источник Sport.ua
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