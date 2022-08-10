Динамо прошло Штурм, Русин в Заре, украинки выиграли шахматную Олимпиаду
Главные новости за 9 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 августа.
1. Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов
2. Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов
3. ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
Наставник «Динамо» подвел итоги матча Q3 ЛЧ в Граце против «Штурма»
4. Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
5. Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Поединки киевлян в 4-м раунде квалификации состоятся 17 и 23 августа
6. ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин – игрок Зари
Он вернулся. Как Терминатор
7. Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года
8. В сети появился календарь первого круга УПЛ
«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре
9. ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Известный журналист жестко прошелся по некоторым клубам УПЛ
10. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
И впервые в новой весовой категории
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