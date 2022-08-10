Динамо прошло Штурм, Русин в Заре, украинки выиграли шахматную Олимпиаду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 августа.

1. Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма

Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов

2. Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

3. ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»

Наставник «Динамо» подвел итоги матча Q3 ЛЧ в Граце против «Штурма»

4. Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

5. Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики

Поединки киевлян в 4-м раунде квалификации состоятся 17 и 23 августа

6. ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин – игрок Зари

Он вернулся. Как Терминатор

7. Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!

В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года

8. В сети появился календарь первого круга УПЛ

«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре

9. ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису

Известный журналист жестко прошелся по некоторым клубам УПЛ

10. Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа

И впервые в новой весовой категории