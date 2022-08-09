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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 02:59 | Обновлено 09 августа 2022, 03:29
384
1

ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису

Известный журналист жестко прошелся по некоторым клубам УПЛ

09 августа 2022, 02:59 | Обновлено 09 августа 2022, 03:29
384
1
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о победе телеканала Setanta в борьбе за тендер на показ УПЛ, а также назвал все недостатки ситуации с приобретением телеправ на матчи УПЛ.

«Компания Setanta выиграла тендер на покупку телеправ на трансляцию матчей украинской Премьер-лиги. Setanta! Не вылизывавший Ахметову канал «Футбол», не «плюсы», которые вылизывали Суркису. Setanta! Они из Грузии. И они выиграли честный тендер, участие в котором приняли крупнейшие игроки телевизионного футбольного и спортивного медиарынка. MEGOGO предложило 100 тысяч долларов на 16 клубов в год, Setanta дала общую сумму 3,2 миллиона долларов в год. Но при условии, что она не занимается продакшном, а будет получать готовую картинку от украинских партнеров.

Производство картинки украинские партнеры оценили в 1,6 миллиона долларов. Таким образом, клубы получат остальные 1,6 миллиона на всех. Делим на 16 – получаем 100 тысяч долларов на каждый клуб. Вычитаем 6%, которые идут в УАФ согласно договору передачи прав на УПЛ. Каждый клуб получает 94 тысяч долларов за телеправа на сезон 2022/23.

Получив это предложение, клубы собрались и проголосовали подавляющим большинством. Они приняли это предложение. Их устраивает 94 тысячи долларов в год. Другое дело, что в Украине, стране высокой демократии большинство голосов ничего не означает, когда сильным и влиятельным на это большинство голосов нас. У нас так было постоянно в последние годы, в принципе.

В 2019 году каналы «Футбол» выиграли тендер на трансляцию 100% матчей УПЛ. Клубы тогда большинством голосов проголосовали за единый пул, но «Динамо», «Заря» и затем «Днепр-1» послали это большинство голосов… в сад. И заключили контракт с «плюсами». Демократия демократией, а у людей свое кино.

Суркис много интервью давал на эту тему, что предложили больше, что каналы «Футбол» - это «Геббельс-ТВ». Сейчас «Геббельс-ТВ» уже нет, но та же Баба Яга снова против. «Динамо», «Заря» и «Днепр-1» не проголосовали за эту историю», - сказал Вацко.

По теме:
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Виктор Вацко телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports
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Источник Вацко Live
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