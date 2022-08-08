Телепул. Стали известны условия, которые предлагает Setanta клубам УПЛ

УПЛ обнародовала финансовые условия, предложенные Setanta Sports. Телевещатель предложил $16,2 млн на 3 сезона: 2022/23, 2023/24, 2024/25. Это денежное предложение включает в себя затраты на продакшн (изготовление сигнала).

Окончательная стоимость изготовления сигнала, учитывая логистические вопросы, связанные с военным положением, соглашается. Ведутся переговоры с подрядчиками. Предложение включает в себя права на реализацию международных прав на трансляции матчей УПЛ.

В предложении заложены средства, которые Setanta Sports гарантированно выплатит клубам за реализацию международных медиаправ, а в случае повышенного спроса от международных партнеров и дополнительных продаж за границу медиаправ, все полученные средства будут направлены в УПЛ и разделены между клубами-участниками единого пула.

Матчи чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на трех площадках:

OTT платформа Setanta Sports. Подписчикам платформы будут доступны: все матчи в прямом эфире, расширены хайлайты всех матчей. Стоимость полного пакета доступа к платформе Setanta Sports, транслирующей все матчи УПЛ в прямом эфире, составит 109 грн в месяц. Эта подписка также будет включать доступ ко всем трансляциям, на которые имеет права Setanta Sports: Английская Премьер-лига, Бундеслига, НХЛ, Формула-1 и т.д.

Линейные каналы Setanta Sports. Зрителям линейных каналов будут доступны: минимум 4 матча в прямом эфире, 8 матчей в туре в записи. Линейные каналы Setanta Sports охватывают более 2,5 млн домовладений по всей стране. Если зритель уже клиент OTT платформы или провайдера, имеющего Setanta Sports в программной сетке, он сможет просматривать матчи УПЛ без дополнительных затрат.

YouTube-канал Setanta Sports. Подписчикам каналов будут доступны: 1–2 матча тура в прямом эфире бесплатно. Эксклюзивные хайлайты матчей УПЛ.