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Лига чемпионов
10 августа 2022, 02:40 | Обновлено 10 августа 2022, 02:55
46
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ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»

Наставник «Динамо» подвел итоги матча Q3 ЛЧ в Граце против «Штурма»

10 августа 2022, 02:40 | Обновлено 10 августа 2022, 02:55
46
0
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча в Граце против австрийского «Штурма» (2:1 OT) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов:

«Сегодня был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с «Фенербахче» я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, переполненными энтузиазмом игроками. «Штурм» знает, как играть в квалификации, и был очень мотивированным.

В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и владеть позиционным преимуществом. Вместо этого хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки «Штурма» уже не могли продолжать играть в свою игру.

Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие – сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

Обратная замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды».

Киевское «Динамо» вышло в раунд плей-офф (Q4) квалификации Лиги чемпионов 2022/23, одолев в двухматчевом противостоянии 3-го раунда отбора австрийский «Штурм» (1:0, 2:1 OT).

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Константин Вивчаренко Штурм - Динамо Мирча Луческу Денис Гармаш
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Источник ФК Динамо Киев
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