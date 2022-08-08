Штурм Грац

Во вторник, 9 августа, в австрийском Граце на стадионе «Либенау» состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Штурмом» и «Динамо». Первая встреча между соперниками, которая прошла на формально домашнем стадионе киевлян в польской Лодзи, завершилась минимальной победой подопечных Луческу.

Штурм

После матча в Лодзи наставник «Штурма» Ильцер в общем остался доволен игрой своих подопечных, хотя и прозрачно намекнул, что более справедливым итогом игры была бы ничья. И пообещал, что в ответном поединке его подопечные сделают все возможное, чтобы пройти «Динамо».

К ответной игре против команды Луческу команда Ильцера готовилась посредством матча третьего тура австрийской Бундеслиги. На выезде «штурмовики» встречались с «Ридом».

Игра поначалу складывалась удачно для вице-чемпионов Австрии. Уже на 11-й минуте Ланг открыл счет. А когда в середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления, казалось, что гости доведут игру до спокойной победы.

Однако получить три очка малой кровью «Штурму» не удалось. На 78 минуте хозяева реализовали пенальти. Матч так и завершился – 1:1.

После этой ничьей «Штурм» оказался на четвертом месте в турнирной таблице.

Несмотря на то, что подопечные Ильцера откровенно не удивили в игре против «Рида», определенно можно утверждать, что они экономили силы на матч против вице-чемпиона Украины. После игры данный тезис подтвердил и тренер «Штурма». Мол, против «Динамо» будет совсем другая игра.

В лазарете австрийского вице-чемпиона – все те же четыре игрока: Янчер, Китеишвили, Гайргофер и Труммер. Вряд ли кто-то из них успеет восстановиться к игре против «бело-синих».

Динамо

А вот из динамовского лазарета пришла обнадеживающая весть. По информации официального сайта «Динамо», Виктор Цыганков уже восстановился от повреждения и готовился к ответному поединку против «Штурма» в общей группе.

Напомним, что ведущий полузащитник «бело-синих» должен был играть и в первом матче – его фамилия значилась в стартовом протоколе, однако буквально перед выходом на поле почувствовал боль в ноге и оказался вне игры. Будем надеяться, что в Граце Виктор сыграет.

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Остальные динамовцы – в строю. Если не считать Кулача и Супрягу, которые уже давно на больничном.

Перед ответным поединком головная боль Луческу – та же, что и накануне стартового матча: кто сыграет на левом фланге полузащиты. По всей видимости, румынский тренер снова отправит туда Буяльского, а на месте Виталия сыграет Шапаренко.

Набравший отличную форму Караваев, скорее всего, начнет игру со скамейки для запасных. Но затем обязательно выйдет на поле – чтобы усилить игру. Либо наоборот – ее «засушить».

Билеты на игру – недешевые, если говорить по нашим нынешним меркам – от 11 до 44 евро. В гостевой сектор стоимость пропусков 27 евро.

Личные встречи

Третьего августа сего года соперники пересеклись впервые в своей истории в официальном поединке. Благодаря отличному голу Александра Караваева «Динамо» одержало минимальную победу.

Прогноз

Первая встреча прошла в осторожной и мало интересной манере. Тем не менее, свою задачу-минимум на игру динамовцы решили. Предположим, что ответная встреча пройдет в несколько ином ключе. Хозяевам нужно рисковать, раскрываться, идти вперед. Для такой игры у них есть необходимые ресурсы. Учитывая уязвимость динамовской обороны, «Штурм» будет иметь свои шансы в атаке. Надежда на Бущана, конечно же. И на удачу.

А еще надежда – на наши контратаки. «Штурм» - добротная команда, но не без слабых мест. У гостей наверняка тоже будут свои шансы. Главное – чтобы хватило терпения и физики. Ставим на итоговую результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Штурм»: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Горват, Саркария, Гейлунд

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

9 августа, вторник