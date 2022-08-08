Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штурм – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Штурм Грац
09.08.2022 21:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 августа 2022, 18:17 | Обновлено 08 августа 2022, 18:38
1354
2

Штурм – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Главное – не проиграть

08 августа 2022, 18:17 | Обновлено 08 августа 2022, 18:38
1354
2
Штурм – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо

Во вторник, 9 августа, в австрийском Граце на стадионе «Либенау» состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Штурмом» и «Динамо». Первая встреча между соперниками, которая прошла на формально домашнем стадионе киевлян в польской Лодзи, завершилась минимальной победой подопечных Луческу.  

Штурм

После матча в Лодзи наставник «Штурма» Ильцер в общем остался доволен игрой своих подопечных, хотя и прозрачно намекнул, что более справедливым итогом игры была бы ничья. И пообещал, что в ответном поединке его подопечные сделают все возможное, чтобы пройти «Динамо».

К ответной игре против команды Луческу команда Ильцера готовилась посредством матча третьего тура австрийской Бундеслиги. На выезде «штурмовики» встречались с «Ридом».

Игра поначалу складывалась удачно для вице-чемпионов Австрии. Уже на 11-й минуте Ланг открыл счет. А когда в середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления, казалось, что гости доведут игру до спокойной победы.

Однако получить три очка малой кровью «Штурму» не удалось. На 78 минуте хозяева реализовали пенальти. Матч так и завершился – 1:1.

После этой ничьей «Штурм» оказался на четвертом месте в турнирной таблице.

Несмотря на то, что подопечные Ильцера откровенно не удивили в игре против «Рида», определенно можно утверждать, что они экономили силы на матч против вице-чемпиона Украины. После игры данный тезис подтвердил и тренер «Штурма». Мол, против «Динамо» будет совсем другая игра.

В лазарете австрийского вице-чемпиона – все те же четыре игрока: Янчер, Китеишвили, Гайргофер и Труммер. Вряд ли кто-то из них успеет восстановиться к игре против «бело-синих».  

Динамо

А вот из динамовского лазарета пришла обнадеживающая весть. По информации официального сайта «Динамо», Виктор Цыганков уже восстановился от повреждения и готовился к ответному поединку против «Штурма» в общей группе.

Напомним, что ведущий полузащитник «бело-синих» должен был играть и в первом матче – его фамилия значилась в стартовом протоколе, однако буквально перед выходом на поле почувствовал боль в ноге и оказался вне игры. Будем надеяться, что в Граце Виктор сыграет.

Все самые яркие моменты матча «Штурм» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Остальные динамовцы – в строю. Если не считать Кулача и Супрягу, которые уже давно на больничном.

Перед ответным поединком головная боль Луческу – та же, что и накануне стартового матча: кто сыграет на левом фланге полузащиты. По всей видимости, румынский тренер снова отправит туда Буяльского, а на месте Виталия сыграет Шапаренко.

Набравший отличную форму Караваев, скорее всего, начнет игру со скамейки для запасных. Но затем обязательно выйдет на поле – чтобы усилить игру. Либо наоборот – ее «засушить».

Билеты на игру – недешевые, если говорить по нашим нынешним меркам – от 11 до 44 евро. В гостевой сектор стоимость пропусков 27 евро.  

Личные встречи

Третьего августа сего года соперники пересеклись впервые в своей истории в официальном поединке. Благодаря отличному голу Александра Караваева «Динамо» одержало минимальную победу.

Прогноз

Первая встреча прошла в осторожной и мало интересной манере. Тем не менее, свою задачу-минимум на игру динамовцы решили. Предположим, что ответная встреча пройдет в несколько ином ключе. Хозяевам нужно рисковать, раскрываться, идти вперед. Для такой игры у них есть необходимые ресурсы. Учитывая уязвимость динамовской обороны, «Штурм» будет иметь свои шансы в атаке. Надежда на Бущана, конечно же. И на удачу.

А еще надежда – на наши контратаки. «Штурм» - добротная команда, но не без слабых мест. У гостей наверняка тоже будут свои шансы. Главное – чтобы хватило терпения и физики. Ставим на итоговую результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Штурм»: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Горват, Саркария, Гейлунд

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

9 августа, вторник

Штурм – Динамо (Первый матч — 0:1)
Грац. Стадион «Либенау». 21:30
ШТУРМ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Иван Кружляк (Словения)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ференцварош - Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Стала известна цена билетов на гостевой сектор матча Штурм – Динамо
прогнозы Штурм - Динамо Динамо Киев Штурм Грац
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Футбол | 07 августа 2022, 23:40 60
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче

Римляне уверенно обыграли «горняков»

ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Футбол | 08 августа 2022, 16:08 0
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.08.2022, 23:55
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Футбол | 08.08.2022, 08:23
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Футбол | 08.08.2022, 14:59
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
terhoha
Невже Суркіси з Циганом не бачать що бєсєдін повністю деревяний. Всі бачать, а вони ні.
Ответить
-2
VikyKrasotulechka90
де Караваев? шо за дела...(
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 32
Футбол
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности