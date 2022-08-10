Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов
Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
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Штурм – Динамо – 1:2. Победа киевлян в экстратаймах. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.
ГОЛ! 1:2. Виктор Цыганков, 112 мин.
События матча
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