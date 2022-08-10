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Штурм Грац
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Динамо Киев Проходит дальше
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Лига чемпионов
10 августа 2022, 00:10 | Обновлено 10 августа 2022, 00:59
12752
0

Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

10 августа 2022, 00:10 | Обновлено 10 августа 2022, 00:59
12752
0
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Setanta Sport

Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Штурм – Динамо – 1:2. Победа киевлян в экстратаймах. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.

ГОЛ! 1:2. Виктор Цыганков, 112 мин.

События матча

105’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
105’
Манприт Саркария (Штурм Грац) получает красную карточку.
97’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Штурм Грац).
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Источник Sport.ua
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