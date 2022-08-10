Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма

Неделю назад киевляне минимально победили австрийцев благодаря голу Караваева, сделав себе на ответный матч небольшой запас. Теперь главное было не повторить судьбу харьковского «Металлиста» в 2009 году в противостоянии со «Штурмом» – после приемлемого в первом матче результата (1:1) харьковчане достаточно сенсационно умудрились проиграть дома и вылететь из Лиги Европы.

По сравнению с первым матчем, Мирча Луческу произвел две замены. Попова в центре защиты сменил Сирота, а на правый фланг атаки вышел Цыганков. Левый фланг, как и неделю назад, был отдан не кому-то из вингеров, а Виталию Буяльскому. Во всяком случае, так выглядела игровая схема до начала игры, но в течение первого тайма на позиции левого полузащитника постоянно появлялся Шепелев, а Буяльский привычно играл под форвардом.

После стартового всплеска активности от «Штурма», который «динамовцы» отразили, сразу удалось создать опасный момент – после заброса Цыганков промчался по флангу, отдал обратно под удар и Шапаренко с ходу пробил – чуть выше, на что эмоционально отреагировал Луческу.

Фото - skysportaustria.at

Далее на авансцену вышел Бущан. Минут за 5 он успел и кулаками вынести мяч, и прервать фланговый прострел (если бы тот прошел, был бы гол), и не дал закатиться в ворота мячу после неосторожного паса Сироты, и вытащить из-под перекладины дальний удар Хирландера. Между этим всем еще Цыганков успел пробить издалека – легко в руки киперу.

Ошибки защиты свидетельствовали, что рано или поздно возникнут проблемы. Так и произошло, хотя ошибся сначала Беседин - в атаке он отдал неосторожный пас, хозяева провели молниеносную контратаку и вывели на удар Хейлунна, который слева с острого угла пробил под дальнюю штангу. 1:1 по сумме двух матчей, все пришлось начинать сначала.

Oftmals hielten die schwarz-weißen Aktionen am Feld die Menschen im Stadion nicht mehr auf ihren Sitzen, gerne mehr davon! Anpfiff hinein in den zweiten Durchgang!📢 #sturmgraz #UCL #STUDYN #GEPApictures

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STU 1:0 DYN | ⏱️ 46' pic.twitter.com/kKRMeE8MZv — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 9, 2022

Киевляне поняли, что пора просыпаться, и взяли инициативу в свои руки. Шепелев, который был достаточно активен на левом фланге, выполнил диагональ на дальний угол вратарского. Цыганков головой сбросил параллельно линии ворот и Буяльскому не хватило навыков центрфорварда – рывок был слишком поздним и вместо акцентированного удара удалось едва коснуться мяча головой.

Был острый прострел и от киевлян – Дубинчак отдавал на Беседина, однако пас не прошел. Но австрийцы гораздо больше имели возможность удвоить преимущество – Бущан успел еще раз спасти после удара Хирландера, а Прасс совсем чуть-чуть не попал в дальнюю девятку издалека.

После первого тайма сложилось впечатление, что играть с такими австрийцами можно, но нужно было что-то делать с опорной зоной и концентрацией защиты. Сидорчук постоянно не успевал за соперниками, позволяя оппонентам не раз пробивать с дальней дистанции, а центральные защитники, казалось, целый тайм входили в игру и позволяли соперникам достаточно много.

После перерыва замен не произошло. Рисунок игры несколько изменился - хозяева сбавили атакующие обороты, решив самим ловить счастье на контратаках, отдав инициативу динамовцам. Но ни то, ни другое ничего не приносило соперникам – в первую пятнадцатиминутку только дальний удар Цыганкова можно отнести к опасным. Игра откровенно замедлялась, потребовались замены от наставников.

А перед ними в очередной раз разочаровали наши центральные защитники. И Забарный был не похож сам на себя, постоянно позволяя соперникам выходить на ударные позиции, и Сирота не успевал за атакующими футболистами «Штурма». Если бы не Бущан и удача, с мечтой о групповом этапе Лиги чемпионов можно было бы начинать прощаться.

Спасать ситуацию Мирча Луческу выпустил Караваева, сменившего пассивного впереди Кендзеру, и Вивчаренко - Дубинчак был активнее поляка, но качество его прострелов оставляло желать лучшего. Через несколько минут на поле произошла и замена форварда – вместо Беседина, к которому сегодня было множество вопросов, вышел Ванат. Появился и Гармаш – Шепелев довольно неплохо начал игру, но потом растворился на поле.

Замены, вероятно, стали самым заметным явлением на поле до конца основного времени. Хозяева, казалось, откровенно тянули время в надежде на свою физическую готовность или на серию пенальти, а киевляне играли слишком ожидаемо. Однако уже в добавленное арбитром время Гармаш мог сравнивать счет и выводить «Динамо» в следующий раунд, но удар Дениса после навеса Цыганкова приняла на себя перекладина. Сидорчук еще успел организовать небольшую толкотню за несколько секунд до конца добавленных четырех минут, после чего арбитр дал свисток. Нас ждали еще минимум два пятнадцатиминутных тайма.

И замены сработали. Причем отличился тот, от кого этого совсем не ждали – Цыганков забросил в штрафную площадку, где Вивчаренко слева принял мяч и вторым касанием пробил между ног Зибенхандля. Первый гол Константина за основу, и сразу же такой важный!

Тем временем с поля ушел Гармаш, поигравший всего ничего - сказались и полученное повреждение, и эмоциональность, и полученный «горчичник». Мирча, видимо, что-то знал – в конце первого дополнительного тайма Саркария сфолил и получил вторую желтую карточку, оставив «Штурм» в меньшинстве, а наличие Гармаша на поле вполне могло бы выровнять составы.

Удачной стала середина и второго экстра-тайма. Ванат, Буяльский и Цыганков провели быструю атаку с последовательным переводом слева направо, которую ударом в касание завершил последний. 1:2 – победа и проход дальше становились все более явными.

Матч завершено! «Динамо» у додатковий час перемагає австрійський «Штурм» і виходить у кваліфікаційний раунд плей-оф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Бенфікою»!#ШтурмДинамо (1:2) pic.twitter.com/NMNPj77v8R — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 9, 2022

До конца игры могли сменить счет еще Ланг и Ванат, но сделать это не удалось.

Проблемы по всей центральной линии – защита, полузащита и нападение – придется устранить Мирчи Луческу, чтобы через неделю в матче с «Бенфикой» иметь шансы на проход в группу Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч (первый матч – 0:1).

«Штурм» – «Динамо» – 1:2

Хейлунн (27) – Вивчаренко (97), Цыганков (112)

Станкович (11), Газибегович (90+4), Саркария (90+4), Вютрих (105+2), Прасс (111), Демаку (120+1) – Сидорчук (90+4), Гармаш (93), Караваев (100), Ванат (105+2), Цыганков (116), Бущан (118)

Саркария (105+2, вторая желтая карточка)

«Штурм»: Зибенхандль, Данте (Шнегг, 103), Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович (Фусейни, 103), Прасс (Вельс, 115), Хирлендер (Демаку, 103), Хорват (Ланг, 84), Хейлунн (Любич, 75), Саркария.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 71), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 82), Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин (Ванат, 75).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Грац-Либенау» (Грац, Австрия)

ШТУРМ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА