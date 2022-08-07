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Лига чемпионов
07 августа 2022, 20:51 |
408
0

Штурм – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией отчетного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

07 августа 2022, 20:51 |
408
0
Штурм – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 9 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Штурм» и «Динамо». Поединок состоится в Граце на стадионе «Грац-Либенау», стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся в Лодзи, киевляне одержали минимальную победу. Единственный результативный удар в первом тайме нанес Александр Караваев. После встречи с «бело-синими» «Штурм» провел календарную встречу своего национального чемпионата. Подопечные Кристиана Ильцера не сумели обыграть «Рид», сыграв вничью со счетом 1:1. Соперники «Штурма» сумели сравнять счет, играя в численном меньшинстве.

  • Все самые яркие моменты матча «Штурм» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Штурм» – Динамо, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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