Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче

За пару дней до игры против «Динамо» президент «Штурма» заявил, что матч его подопечных против вице-чемпиона Украины – все равно, что поединок Давида против Голиафа. Дескать, по сравнению с «Динамо» его команда – ноунейм. И будет настоящим чудом и подвигом, если в противостоянии победит «Штурм».

Нужно отдать должное Кристиану Яуку за объективность. Действительно, фактически с любой точки зрения, особенно с исторической, «Динамо» смотрится едва ли не исполином по сравнению с командой из Граца. Но в нынешнем сезоне, абсолютно форс-мажорном для украинского футбола, данное преимущество в «масти» не имеет практически никакого значения.

Поэтому господин Яук немного лукавил. «Штурм» на данный момент – добротная и сыгранная команда. И в этой связи она даже лучше, нежели предыдущий оппонент киевлян – «Фенербахче». Так что, недооценивать австрийского вице-чемпиона ни в коем случае нельзя. Тем более, что он накануне встречи с «бело-синими» в рамках нового чемпионата Австрии обыграл действующего чемпиона – «Зальцбург».

О нынешних динамовских бедах лишний раз говорить не приходится: они общеизвестны. К отсутствию игрового тонуса и родных стен перед игрой с австрийцами прибавилась еще одна – уход Вербича в «Панатинаикос». Вроде бы и не скажешь, что потеря критическая, но все равно было интересно, кого поставит Луческу вместо словенца на левый фланг полузащиты.



Фото - ФК Динамо Киев

Вариантов было не так уж и много, и самый распространенный из них – Ванат. Однако румынский тренер пошел иным путем: на место левого вингера был перемещен Буяльский, тогда как его позицию в центре поля занял Шапаренко, а второго «опорника» (вместе с Сидорчуком) играл Шепелев.

Но тут подоспела еще одна проблема – перед самой игрой травмировался Цыганков, и его место на правом краю занял Караваев. Так вот получилось, что оба вингера у «Динамо» на эту игру – резервные.

Матч обещал стать обоюдно осторожным. Таким он и получился поначалу. Во всяком случае, в первой трети стартового тайма абсолютно никаких активностей замечено не было. Скорости невысокие, прессинг тоже. Соперники не особо мудрствовали, доставляя мяч на передний край благодаря длинным передачам.

Где-то с 15-й минуты игра оживилась. И оживили ее гости. Прасс хорошо приложился к мячу, и Бущан не без проблем справился с этим ударом. Хозяева тут же ответили – и заработали опасный штрафной удар. Но Шапаренко откровенно запорол попытку.

Спустя пару минут снова свое мастерство продемонстрировал динамовский голкипер. Бущан отбил мяч после сильного удара Хейлунна. А чуть позже и Георгий вряд ли бы помог своей команде, если бы тот же Хейлунн был точен после удара в одно касание: повезло, что датчанин промазал.

А вот «Динамо» свой шанс использовало на все сто. Дубинчак выполнил передачу со своего фланга, Беседин в центре штрафной дезориентировал защитников, а Караваев слета вонзил мяч в дальний угол. Второй гол для Александра в двух крайних матчах.



Фото - ФК Динамо Киев

«Динамо» заметно воспряло после забитого мяча. Инициатива у команды Луческу. Правый фланг защиты «Штурма» заметно проседает. Ближе к концу тайма динамовцы начали играть на контратаках. Получалось местами неплохо. Хотя создать хотя бы один по-настоящему опасный момент у чужих ворот им не удалось.

Но больше ничего не удалось создать конструктивного в атаке и у соперника. Поэтому на перерыв ушли с тем же 1:0 в нашу пользу. Если говорить объективно, то это максимум, что динамовцы могли выжать в данном случае.

Второй тайм начался без замен. Луческу не было надобности что-то менять, Ильцер наверняка решил пока не форсировать события.

Дебют второго тайма похож на аналогичный участок тайма первого. С той лишь разницей, что арбитр показал сразу две желтые карточки: по одной на команду. Гости пытались захватить инициативу и нагнетать, но хозяева умело «сушили» игру. Все, что было стоящим на данном отрезке – заблокированный удар Беседина.

Далее было почти все нестоящее – неточные удары Сидорчука и Шапаренко, не лучшая попытка Саркарии.



Фото - twitter.com/SKSturm

Тренеры пытались оживить игру двойными заменами, но тоже тщетно. Хотя хороший момент снова был у Беседина. Но и в этот раз у Артема не сложилось: его удар головой в падении был выше ворот.

Второй тайм оказался еще менее интересным, нежели первый. «Штурм» пытался изменить ситуацию на поле, но как-то неумело. А «Динамо» не особо и напрягалось. Поэтому и вспомнить особо нечего.

По такой непритязательной игре счет 1:0 в пользу украинцев выглядит почти как панацеей. Это с одной стороны. А с другой – понятно, что в противостоянии все решится в Граце.

Хочется надеяться, что задела в один гол киевлянам хватит для общей победы.

«Динамо» мінімально перемагає «Штурм» у першому матчі 💪#ДинамоШтурм (1:0) pic.twitter.com/xxT2cKrr4V — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 3, 2022

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч.

«Динамо» – «Штурм» – 1:0

Караваев (28)

Попов (21), Шепелев (48) – Вютрих (16), Станкович (41), Хирландер (46)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев (Гармаш, 71), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин (Ванат, 83).

«Штурм»: Зибенхандль, Данте (Шнегг, 68), Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович, Прасс (Демаку, 78), Хирлендер (Любич, 67), Хорват, Хейлунн (Ланг, 89), Саркария.

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Мейски» (Лодзь, Польша)

ДИНАМО - ШТУРМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА