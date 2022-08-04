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Лига чемпионов
04 августа 2022, 01:23 | Обновлено 04 августа 2022, 01:31
416
0

ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»

Наставник «Динамо»​​​​​​​ прокомментировал матч квалификации ЛЧ со «Штурмом»

04 августа 2022, 01:23 | Обновлено 04 августа 2022, 01:31
416
0
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского «Штурма» (1:0):

– «Штурм» начал очень быстро и пытался создать нам проблемы. Но нам удалось выстоять перед их прессингом и играть в футбол, контролируя мяч. Соперники оборонялись очень хорошо и плотно, так что могу сказать, что матч был сложным для нас. Однако он был сложен также и для «Штурма».

Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось ее срочно заменить в стартовом составе. В общем, считаю, мы заслужили этот гол, ведь создали больше моментов. В то время как «Штурм» имел всего один-два шанса в начале игры.

– Какой из трех еврокубковых матчей, которые провело «Динамо», вы считаете самым лучшим для команды?

– Сложно определить, ведь «Фенербахче» и «Штурм» отличаются по стилю игры. Австрийцы очень хорошо физически подготовлены, сильно начали матч. Они сделали ставку на прессинг и длинные передачи, но после 10 минут игры мы поняли, что происходит на поле, и смогли справиться с этим. Впоследствии «Штурм» отошел в оборону на свою половину поля.

– Был ли этот матч сложным? На этом уровне все команды сильные соперники и хорошо готовятся к играм.

Как я уже сказал, считаю, мы заслуживали сегодняшнего результата. Жаль, что не смогли забить второй мяч. У нас были возможности для этого, но мы не нашли решения для голевого завершения атак.

– Какие игроки больше всего поразили вас сегодня?

– Вся команда. Важно, как играет весь коллектив. Ведь сегодня может хорошо проявить себя один игрок, а в следующем матче – другой. Поэтому нужно стремиться к организованной и дисциплинированной командной игре.

Не так просто контролировать игру во встрече с такой командой, как «Штурм». Мы смотрели их матчи с «Зальцбургом», «Галатасараем», «Вольфсбергом» и должны были найти решение, как противостоять прессингу.

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Источник ФК Динамо Киев
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