Динамо – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
На штурм очередного барьера к вожделенной мечте
В первую среду августа вице-чемпион Украины в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретится с австрийским «Штурмом». Как и поединок предыдущей стадии – против «Фенербахче», домашняя игра динамовцев снова состоится в польской Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола.
«Динамо»
Сразу же после тяжелейшего ответного матча второго квалификационного этапа ЛЧ - против «Фенербахче», в котором подопечные Луческу одержали победу 2:1 (в овертайме) и прошли в третий раунд, команда вылетела в Англию. В Ливерпуле «бело-синие» сыграли благотворительный поединок против «Эвертона». И проиграли без вариантов 0:3. Правда, в том матче Мирча Луческу задействовал экспериментальный состав.
А на следующий день после игры с «ирисками» главный тренер «Динамо» отпраздновал свой 77-й день рождения. С чем мы его и поздравляем.
Хотя, конечно же, хочется верить, что главный подарок своему наставнику преподнесут, все же, его подопечные в игре против вице-чемпионов Австрии.
Накануне матча в лазарете «бело-синих» находятся два уже привычных пациента – Кулач и Супряга.
Кроме того, обязательно нужно упомянуть о еще одной кадровой потери. Сразу после второй игры против «Фенербахче» киевскую команду покинул Вербич. Словенский полузащитник, которого нередко использовали в Киеве и в качестве форварда, подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».
Беньямин воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо» (его соглашение с «бело-синими» заканчивалось в конце нынешнего года). Интересно, что президент «Динамо» Суркис предлагал словенцу новый, улучшенный контракт, но он ради перехода в команду из Афин пошел на снижение зарплаты. Что же, это его право.
ФК Динамо Киев
Потеря Вербича не должна стать очень ощутимой для киевлян. Это в свои первые сезоны в «Динамо» словенец играл роль первой скрипки. А вот в последнее время этот статус потерял. На левом фланге полузащиты его могут заменить сразу несколько украинцев – Ванат, Антюх, Вивчаренко.
За три дня до начала игры открылся продаж билетов на игру в кассах стадиона (до этого пропуска на матч можно было оформить лишь онлайн). Стоимость тикетов – не самая низкая – от 40 до 150 польских злотых (примерно от 320 до 1200 гривен).
«Штурм»
Австрийский клубный футбол сейчас на подъеме. Причем речь нужно вести не только о тамошнем флагмане – «Зальцбурге», но и о других коллективах, способных громко заявлять о себе на евроарене.
В минувшем чемпионате Австрии «Штурм» занял второе место. Удачно команда Кристиана Ильцера стартовала и в новом сезоне. В первом туре «штурмовики» сыграли вничью, а вот во втором – победили на своем поле действующего чемпиона.
Хозяева доминировали в матче против «Зальцбурга» на протяжении практически всей игры. В средине первой половины встречи Гейлунд открыл счет, в начале второго тайма он же удвоил преимущество «Штурма». Гости отквитали лишь один мяч за три минуты до финального свистка.
ФК Штурм Грац
После матча с «Зальцбургом» наставник «Штурма» не скрывал своих эмоций. По словам Ильцера, его подопечные сыграли «очень правильно». И заслужено победили. И если они так же сыграют и против «Динамо», то победа от них никуда не денется. Хотя, по его словам, в среду «Штурму» будет «очень сложно».
Перед игрой с «Динамо» вице-чемпион Австрии испытывает определенные кадровые проблемы. Сразу четыре игрока основного состава могут не сыграть в Лодзи. Речь идет о Янчере, Китеишвили, Гайргофере и Труммере.
Личные встречи
Доселе соперники на евроарене в официальных поединках не пересекались. Более того, «Штурм» лишь единственный раз до «спарки» с динамовцами был оппонентом украинской команды в еврокубках. Было это в сезоне 2009/2010, когда команда из Граца в квалификации Лиги Европы играла с «Металлистом». И по сумме двух встреч одолела харьковчан: 1:0 и 1:1.
Прогноз
Несмотря на отсутствие в составе динамовского оппонента звезд первой величины, коллектив из Граца очень сыгранный. И этим он выгодно отличается от предыдущего соперника команды Луческу. По уровню индивидуального мастерства австрийцы, быть может, и слабее «бело-синих», но вот с точки зрения опыта и игрового тонуса – как минимум не хуже. Поэтому противостояние обещает быть напряженным и упорным. Скорее всего, в первой «серии» мы станем свидетелями закрытого футбола, в котором соперники будут думать, в первую очередь, как уберечь собственные ворота. Тем не менее, предположим, что украинская команда добудет минимальную победу.
Ориентировочные составы:
«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Ванат, Буяльский, Цыганков, Беседин
«Штурм»: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд.
3 августа, среда
|Динамо – Штурм
|Лодзь. Стадион «Мейски». 21:00
|ДИНАМО – ШТУРМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
|Прогноз Sport.ua — 1:0
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