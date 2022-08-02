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Лига чемпионов
02 августа 2022, 10:38 | Обновлено 02 августа 2022, 10:39
982
1

Динамо – Штурм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

02 августа 2022, 10:38 | Обновлено 02 августа 2022, 10:39
982
1
Динамо – Штурм. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 3 августа, состоится первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Штурм» (Грац, Австрия). Поединок пройдет в польском городе Лодзь на стадионе «Мейски», стартовый свисток прозвучит в 21:00.

На предыдущей стадии турнира киевляне с трудом прошли турецкий «Фенербахче». Судьбу двухматчевого противостояния решил точный удар Александра Караваева, который защитник нанес во втором дополнительном тайме встречи в Стамбуле. После изнурительного ответного матча с «канарейками», подопечные Мирчи Луческу провели товарищеский поединок с «Эвертоном», проиграв со счетом 0:3.

«Штурм» является вице-чемпионом австрийской Бундеслиги. В новом чемпионате, который стартовал полторы недели назад «черно-белые» на выезде сыграли вничью с «Вольфсбергом» (1:1) и дома обыграли «Зальцбург» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Штурм», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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nick07
2-1 перемога ДК
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