Лига Чемпионов
03.08.2022, FT 1 : 0
Лига чемпионов03 августа 2022, 23:10 | Обновлено 03 августа 2022, 23:54
13898
0
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи
03 августа 2022, 23:10 | Обновлено 03 августа 2022, 23:54
13898
0
В среду, 3 августа, в 21:00 проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 августа 2022, 17:59 5
Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок
Футбол | 03 августа 2022, 10:00 13
Поединок состоится в среду, 3 августа
Футбол | 03.08.2022, 19:25
Футбол | 03.08.2022, 09:15
Футбол | 03.08.2022, 20:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2022, 10:40 1
02.08.2022, 14:28 11
03.08.2022, 12:00 1
03.08.2022, 22:08
03.08.2022, 20:37
03.08.2022, 04:59 4
03.08.2022, 02:50 2
02.08.2022, 13:15 34