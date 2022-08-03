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Лига Чемпионов
Динамо Киев
03.08.2022, FT 1 : 0
Штурм Грац
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Лига чемпионов
03 августа 2022, 23:10 | Обновлено 03 августа 2022, 23:54
13898
0

Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи

03 августа 2022, 23:10 | Обновлено 03 августа 2022, 23:54
13898
0
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
ФК Динамо Киев

В среду, 3 августа, в 21:00 проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.

Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм видео голов и обзор Александр Караваев
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Источник Sport.ua
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