Динамо Киев

В среду, 3 августа, в 21:00 проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.

Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.