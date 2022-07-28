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  4. Караваев – автор самого позднего победного гола наших клубов в еврокубках
Лига чемпионов
28 июля 2022, 11:10 | Обновлено 28 июля 2022, 11:18
771
1

Караваев – автор самого позднего победного гола наших клубов в еврокубках

Решающий мяч в ворота «Фенербахче» защитник «Динамо» забил на 114-й минуте матча

28 июля 2022, 11:10 | Обновлено 28 июля 2022, 11:18
771
1
Караваев – автор самого позднего победного гола наших клубов в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Караваев стал автором самого позднего победного гола украинских клубов в еврокубках. Забив решающий мяч в ворота «Фенербахче» на 114-й минуте матча, защитник киевлян на 8 минут превзошел прежнее достижение 8-летней давности, принадлежавшее бразильскому хавбеку «Металлиста» Клейтону Шавьеру.

Кроме того, Караваев повторил абсолютный украинский рекорд защитника… «Монако» Рубена Агилара, который год назад поразил свои ворота в матче с «Шахтером» на той же 114-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Рубен АГИЛАР*

Шахтер

Монако (д)

114'

2:2

27.07.2022

ЛЧ

КР2

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

Фенербахче (г)

114'

2:1

28.08.2014

ЛЕ

КР4

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

Рух (д)

105+1'  (п)

1:0

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Санжар ТУРСУНОВ

Ворскла

Жилина (д)

101' (п)

3:1

22.08.2000

ЛЧ

КР3

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Славия (г)

97'

2:0

20.05.2009

КУ

Финал

ЖАДСОН

Шахтер

Вердер (н)

97'

2:1

19.03.2015

ЛЕ

1/8

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

Аякс (г)

97'

1:2

02.08.2018

ЛЕ

КР2

Руслан ФОМИН

Мариуполь

Юргорден (д)

97' (п)

2:1

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Chystyi_stavok
І тільки гол Турсунова з цього списку нічого не вирішив нажаль, адже Ворскла тоді вилетіла.
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