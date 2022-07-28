Караваев – автор самого позднего победного гола наших клубов в еврокубках

Александр Караваев стал автором самого позднего победного гола украинских клубов в еврокубках. Забив решающий мяч в ворота «Фенербахче» на 114-й минуте матча, защитник киевлян на 8 минут превзошел прежнее достижение 8-летней давности, принадлежавшее бразильскому хавбеку «Металлиста» Клейтону Шавьеру.

Кроме того, Караваев повторил абсолютный украинский рекорд защитника… «Монако» Рубена Агилара, который год назад поразил свои ворота в матче с «Шахтером» на той же 114-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 25.08.2021 ЛЧ КР4 Рубен АГИЛАР* Шахтер Монако (д) 114' 2:2 27.07.2022 ЛЧ КР2 Александр КАРАВАЕВ Динамо Фенербахче (г) 114' 2:1 28.08.2014 ЛЕ КР4 Клейтон ШАВЬЕР Металлист Рух (д) 105+1' (п) 1:0 06.08.2015 ЛЕ КР3 Санжар ТУРСУНОВ Ворскла Жилина (д) 101' (п) 3:1 22.08.2000 ЛЧ КР3 Сергей АТЕЛЬКИН Шахтер Славия (г) 97' 2:0 20.05.2009 КУ Финал ЖАДСОН Шахтер Вердер (н) 97' 2:1 19.03.2015 ЛЕ 1/8 Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр Аякс (г) 97' 1:2 02.08.2018 ЛЕ КР2 Руслан ФОМИН Мариуполь Юргорден (д) 97' (п) 2:1

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.