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  4. Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Лига чемпионов
10 августа 2022, 00:45 | Обновлено 10 августа 2022, 01:13
103
0

Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2022, 00:45 | Обновлено 10 августа 2022, 01:13
103
0
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
ФК Рейнджерс

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Шотландский «Рейнджерс» сумел отыграть два мяча гандикапа.

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🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответные матчи, 9 августа

19:00. Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 [0:5]

20:00. Аполлон (Кипр) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 [0:4]

20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Шериф (Молдова) – 2:1 [2:1]

20:00. Пюник (Армения) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:2 [0:5]

20:45. Миттьюлланд (Дания) – Бенфика (Португалия) – 1:3 [1:4]

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2 [2:1]

21:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 [1:1]

21:30. ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 3:2 OT [1:1]

21:30. Штурм Грац (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:2 OT [0:1]

21:45. Рейнджерс (Шотландия) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 3:0 [0:2]

Все результаты Q3

Пары 4-го раунда Q4

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Источник Sport.ua
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