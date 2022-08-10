Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Шотландский «Рейнджерс» сумел отыграть два мяча гандикапа.
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🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q3
Ответные матчи, 9 августа
19:00. Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 [0:5]
20:00. Аполлон (Кипр) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 [0:4]
20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Шериф (Молдова) – 2:1 [2:1]
20:00. Пюник (Армения) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:2 [0:5]
20:45. Миттьюлланд (Дания) – Бенфика (Португалия) – 1:3 [1:4]
21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2 [2:1]
21:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 [1:1]
21:30. ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 3:2 OT [1:1]
21:30. Штурм Грац (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:2 OT [0:1]
21:45. Рейнджерс (Шотландия) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 3:0 [0:2]
Все результаты Q3
Пары 4-го раунда Q4
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