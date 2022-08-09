В сети появился календарь первого круга УПЛ
«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре
В конце августа стартует новый сезон УПЛ. В сети уже появился полный календарь первого круга.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Шахтер» и «Металлист 1925» откроют новый чемпионат.
Календарь первого круга:
1-й тур 23.08.2022
Шахтер - Металлист 1925
Ингулец - Динамо
Заря - Ворскла
Днепр-1 - Александрия
Рух - Металлист
Минай - Львов
Колос - Кривбасс
Черноморец - Верес
2-й тур 28.08.2022
Шахтер - Кривбасс
Динамо - Днепр-1
Львов - Заря
Металлист - Ингулец
Ворскла - Верес
Александрия - Минай
Колос - Рух
Металлист 1925 - Черноморец
3-й тур 03.09.2022
Рух - Шахтер
Заря - Динамо
Днепр-1 - Верес
Александрия - Металлист
Металлист 1925 - Ворскла
Минай - Колос
Черноморец - Ингулец
Кривбасс - Львов
4-й тур 10.09.2022
Шахтер - Черноморец
Динамо - Львов
Рух - Заря
Днепр-1 - Металлист 1925
Колос - Металлист
Ворскла - Александрия
Ингулец - Минай
Кривбасс - Верес
5-й тур 01.10.2022
Металлист - Шахтер
Минай - Динамо
Заря - Кривбасс
Львов - Днепр-1
Ингулец - Ворскла
Черноморец - Александрия
Металлист 1925 - Колос
Верес - Рух
6-й тур 08.10.2022
Львов - Шахтер
Динамо - Рух
Днепр-1 - Заря
Верес - Металлист
Ворскла - Черноморец
Кривбасс - Минай
Александрия - Металлист 1925
Колос - Ингулец
7-й тур 15.10.2022
Шахтер - Динамо
Заря - Колос
Рух - Днепр-1
Металлист - Ворскла
Минай - Верес
Ингулец - Александрия
Черноморец - Кривбасс
Металлист 1925 - Львов
8-й тур 19.10.2022
Шахтер - Колос
Динамо - Металлист
Черноморец - Заря
Днепр-1 - Ингулец
Ворскла - Рух
Металлист 1925 - Минай
Александрия - Кривбасс
Львов - Верес
9-й тур 22.10.2022
Минай - Шахтер
Динамо - Ворскла
Верес - Заря
Металлист - Днепр-1
Александрия - Львов
Кривбасс - Ингулец
Колос - Черноморец
Рух - Металлист 1925
10-й тур 29.10.2022
Шахтер - Александрия
Динамо - Кривбасс
Металлист 1925 - Заря
Днепр-1 - Черноморец
Львов - Металлист
Ворскла - Минай
Ингулец - Рух
Колос - Верес
11-й тур 05.11.2022
Шахтер - Ингулец
Черноморец - Динамо
Заря - Металлист
Днепр-1 - Минай
Ворскла - Львов
Александрия - Колос
Рух - Кривбасс
Металлист 1925 - Верес
12-й тур 09.11.2022
Верес - Шахтер
Динамо - Александрия
Ингулец - Заря
Колос - Днепр-1
Металлист - Металлист 1925
Кривбасс - Ворскла
Минай - Черноморец
Львов - Рух
13-й тур 13.11.2022
Шахтер - Заря
Динамо - Колос
Ворскла - Днепр-1
Металлист - Кривбасс
Рух - Минай
Александрия - Верес
Металлист 1925 - Ингулец
Черноморец - Львов
14-й тур 19.11.2022
Днепр-1 - Шахтер
Верес - Динамо
Заря - Александрия
Минай - Металлист
Колос - Ворскла
Ингулец - Львов
Рух - Черноморец
Кривбасс - Металлист 1925
15-й тур 26.11.2022
Шахтер - Ворскла
Динамо - Металлист 1925
Заря - Минай
Кривбасс - Днепр-1
Черноморец - Металлист
Александрия - Рух
Ингулец - Верес
Львов - Колос
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