В сети появился календарь первого круга УПЛ

В конце августа стартует новый сезон УПЛ. В сети уже появился полный календарь первого круга.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Шахтер» и «Металлист 1925» откроют новый чемпионат.

Календарь первого круга:

1-й тур 23.08.2022

Шахтер - Металлист 1925

Ингулец - Динамо

Заря - Ворскла

Днепр-1 - Александрия

Рух - Металлист

Минай - Львов

Колос - Кривбасс

Черноморец - Верес

2-й тур 28.08.2022

Шахтер - Кривбасс

Динамо - Днепр-1

Львов - Заря

Металлист - Ингулец

Ворскла - Верес

Александрия - Минай

Колос - Рух

Металлист 1925 - Черноморец

3-й тур 03.09.2022

Рух - Шахтер

Заря - Динамо

Днепр-1 - Верес

Александрия - Металлист

Металлист 1925 - Ворскла

Минай - Колос

Черноморец - Ингулец

Кривбасс - Львов

4-й тур 10.09.2022

Шахтер - Черноморец

Динамо - Львов

Рух - Заря

Днепр-1 - Металлист 1925

Колос - Металлист

Ворскла - Александрия

Ингулец - Минай

Кривбасс - Верес

5-й тур 01.10.2022

Металлист - Шахтер

Минай - Динамо

Заря - Кривбасс

Львов - Днепр-1

Ингулец - Ворскла

Черноморец - Александрия

Металлист 1925 - Колос

Верес - Рух

6-й тур 08.10.2022

Львов - Шахтер

Динамо - Рух

Днепр-1 - Заря

Верес - Металлист

Ворскла - Черноморец

Кривбасс - Минай

Александрия - Металлист 1925

Колос - Ингулец

7-й тур 15.10.2022

Шахтер - Динамо

Заря - Колос

Рух - Днепр-1

Металлист - Ворскла

Минай - Верес

Ингулец - Александрия

Черноморец - Кривбасс

Металлист 1925 - Львов

8-й тур 19.10.2022

Шахтер - Колос

Динамо - Металлист

Черноморец - Заря

Днепр-1 - Ингулец

Ворскла - Рух

Металлист 1925 - Минай

Александрия - Кривбасс

Львов - Верес

9-й тур 22.10.2022

Минай - Шахтер

Динамо - Ворскла

Верес - Заря

Металлист - Днепр-1

Александрия - Львов

Кривбасс - Ингулец

Колос - Черноморец

Рух - Металлист 1925

10-й тур 29.10.2022

Шахтер - Александрия

Динамо - Кривбасс

Металлист 1925 - Заря

Днепр-1 - Черноморец

Львов - Металлист

Ворскла - Минай

Ингулец - Рух

Колос - Верес

11-й тур 05.11.2022

Шахтер - Ингулец

Черноморец - Динамо

Заря - Металлист

Днепр-1 - Минай

Ворскла - Львов

Александрия - Колос

Рух - Кривбасс

Металлист 1925 - Верес

12-й тур 09.11.2022

Верес - Шахтер

Динамо - Александрия

Ингулец - Заря

Колос - Днепр-1

Металлист - Металлист 1925

Кривбасс - Ворскла

Минай - Черноморец

Львов - Рух

13-й тур 13.11.2022

Шахтер - Заря

Динамо - Колос

Ворскла - Днепр-1

Металлист - Кривбасс

Рух - Минай

Александрия - Верес

Металлист 1925 - Ингулец

Черноморец - Львов

14-й тур 19.11.2022

Днепр-1 - Шахтер

Верес - Динамо

Заря - Александрия

Минай - Металлист

Колос - Ворскла

Ингулец - Львов

Рух - Черноморец

Кривбасс - Металлист 1925

15-й тур 26.11.2022

Шахтер - Ворскла

Динамо - Металлист 1925

Заря - Минай

Кривбасс - Днепр-1

Черноморец - Металлист

Александрия - Рух

Ингулец - Верес

Львов - Колос