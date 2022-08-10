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Лига чемпионов
10 августа 2022, 00:23 | Обновлено 10 августа 2022, 00:31
1511
0

Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики

Поединки 4-го раунда квалификации состоятся 16/17 и 24/25 августа

10 августа 2022, 00:23 | Обновлено 10 августа 2022, 00:31
1511
0
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
ФК Бенфика. Роман Яремчук

Киевское «Динамо», обыграв в Австрии «Штурм», вышло в Q4 Лиги чемпионов на португальскую «Бенфику», за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Во вторник, 9 августа, состоялся второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо» (1:2 OT).

Команды встречались в Граце на стадионе «Грац-Либенау». Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Хозяева поля, забив гол в первом тайме, сравняли суммарный счет, и были назначены экстратаймы. В дополнительные 30 минут два гола для киевлян забили Вивчаренко и Цыганков.

Таким образом, «Динамо» вышло в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет против «Бенфики» матч за путвеку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поединки состоятся 16/17 и 24/25 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный – гостевым.

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Источник Sport.ua
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