Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Поединки 4-го раунда квалификации состоятся 16/17 и 24/25 августа
Киевское «Динамо», обыграв в Австрии «Штурм», вышло в Q4 Лиги чемпионов на португальскую «Бенфику», за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук.
Во вторник, 9 августа, состоялся второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо» (1:2 OT).
Команды встречались в Граце на стадионе «Грац-Либенау». Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
Хозяева поля, забив гол в первом тайме, сравняли суммарный счет, и были назначены экстратаймы. В дополнительные 30 минут два гола для киевлян забили Вивчаренко и Цыганков.
Таким образом, «Динамо» вышло в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет против «Бенфики» матч за путвеку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поединки состоятся 16/17 и 24/25 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный – гостевым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За молодого форварда луганчане заплатили четверть миллиона евро
На 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком