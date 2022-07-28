Динамо наказало Фенер в Стамбуле, Ворскла скандально вылетела из еврокубков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 июля.

1. Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче. Киевский клуб вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

2. Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков. Команда Виктора Скрипника старалась бороться до последнего.

3. Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд. 27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

4. Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина. Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко. Левый фулбек проведет в донецком клубе минимум один сезон.

6. Лунин провел весь матч, Реал сыграл в результативную ничью. Лунин пропустил два гола.

7. 18-летний воспитанник Динамо может перейти в английский клуб. Марк Подоляк может подписать контракт с «КПР».

8. Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления. Украинцу важно в очередной раз не проиграть.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро. Лисандро Мартинес продолжит карьеру в АПЛ.

10. Верес впервые в истории клуба получил деньги от продажи игрока. Ровенский клуб продал Сергея Панасенко в «Металлист».