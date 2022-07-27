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27 июля 2022, 07:29 | Обновлено 27 июля 2022, 08:43
2342
0

Лунин провел весь матч, Реал сыграл в результативную ничью

Лунин пропустил два гола

27 июля 2022, 07:29 | Обновлено 27 июля 2022, 08:43
2342
0
Лунин провел весь матч, Реал сыграл в результативную ничью
twitter.com/realmadriden

«Реал» провел контрольный матч с мексиканской командой «Америка». Соперники сыграли вничью 2:2, а у мадридцев забивали Бензема и Азар.

Единственным футболистом «Реала», который провел весь матч, стал украинский вратарь Андрей Лунин. Кипер в конце отбил пенальти соперника, но рефери заставил перебить удар с точки. Со второго раза игрок соперника забил.

Для мадридской команды это второй спарринг летней подготовки. В первом весь матч отыграл Тибо Куртуа, который пропустил один гол от «Барселоны».

Следующим соперником будет «Ювентус».

Контрольный матч

Реал - Америка 2:2
Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (с пен) - Мартин, 5, Фидальго, 81 (с пен)

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Источник Sport.ua
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