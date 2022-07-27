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  4. Анчелотти доверил ворота. Лунин выйдет в основе Реала на матч с Америкой
Испания
27 июля 2022, 05:12 | Обновлено 27 июля 2022, 05:31
58
0

Анчелотти доверил ворота. Лунин выйдет в основе Реала на матч с Америкой

27 июля в 05:30 состоится товарищеский матч в Сан-Франциско

27 июля 2022, 05:12 | Обновлено 27 июля 2022, 05:31
58
0
Анчелотти доверил ворота. Лунин выйдет в основе Реала на матч с Америкой
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

27 июля в 05:30 в Сан-Франциско состоится товарищеский поединок.

В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 сыграют «Реал» Мадрид и «Америка» Мехико.

Карло Анчелотти доверил ворота украинцу. Голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала».

Стартовые составы команд

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товарищеские матчи Soccer Champions Tour Реал Мадрид Америка Мехико стартовые составы
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Источник Sport.ua
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