Испания27 июля 2022, 05:12 | Обновлено 27 июля 2022, 05:31
58
0
Анчелотти доверил ворота. Лунин выйдет в основе Реала на матч с Америкой
27 июля в 05:30 состоится товарищеский матч в Сан-Франциско
27 июля 2022, 05:12 | Обновлено 27 июля 2022, 05:31
58
0
27 июля в 05:30 в Сан-Франциско состоится товарищеский поединок.
В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 сыграют «Реал» Мадрид и «Америка» Мехико.
Карло Анчелотти доверил ворота украинцу. Голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала».
Стартовые составы команд
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