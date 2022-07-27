Испания27 июля 2022, 05:30 | Обновлено 27 июля 2022, 05:32
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Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 июля в 05:30 видеотрансляцию матча в Сан-Франциско
27 июля 2022, 05:30 | Обновлено 27 июля 2022, 05:32
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27 июля в 05:30 в Сан-Франциско проходит товарищеский поединок.
В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 играют «Реал» Мадрид и «Америка» Мехико.
Карло Анчелотти доверил ворота украинцу. Голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала».
Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча – на Setanta Sports+
Стартовые составы команд
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