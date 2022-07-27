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Испания
27 июля 2022, 05:30 | Обновлено 27 июля 2022, 05:32
195
0

Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 июля в 05:30 видеотрансляцию матча в Сан-Франциско

27 июля 2022, 05:30 | Обновлено 27 июля 2022, 05:32
195
0
Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

27 июля в 05:30 в Сан-Франциско проходит товарищеский поединок.

В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 играют «Реал» Мадрид и «Америка» Мехико.

Карло Анчелотти доверил ворота украинцу. Голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала».

Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча – на Setanta Sports+

Стартовые составы команд

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товарищеские матчи Америка Мехико Реал Мадрид смотреть онлайн Soccer Champions Tour
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Источник Sport.ua
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