ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение

27 июля в 05:30 в Сан-Франциско прошел матч турнира Soccer Champions Tour 2022.

Голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и отыграл весь матч.

В конце игры Лунин отразил пенальти, но судья заставил перебить. Как оказалось, украинец рано, до удара, вышел вперед. Со второй попытки мяч закатился в ворота, хотя Андрей задел его рукой.

Soccer Champions Tour 2022

Сан-Франциско (США), 27 июля

Реал Мадрид – Америка Мехико – 2:2

Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (пен) – Мартин, 5, Фидальго, 82 (пен).

ВИДЕО. Как Лунин отразил пенальти, но судья назначил повторное исполнение