ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
Как оказалось, украинец рано, до удара, вышел вперед из ворот
27 июля в 05:30 в Сан-Франциско прошел матч турнира Soccer Champions Tour 2022.
Голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и отыграл весь матч.
В конце игры Лунин отразил пенальти, но судья заставил перебить. Как оказалось, украинец рано, до удара, вышел вперед. Со второй попытки мяч закатился в ворота, хотя Андрей задел его рукой.
Soccer Champions Tour 2022
Сан-Франциско (США), 27 июля
Реал Мадрид – Америка Мехико – 2:2
Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (пен) – Мартин, 5, Фидальго, 82 (пен).
ВИДЕО. Как Лунин отразил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
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