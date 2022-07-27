ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».

Трудовое соглашение подписано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 57 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

На счету 24-летнего Мартинеса два чемпионства с «Аяксом» и Суперкубок Нидерландов, а также Кубок Америки в 2021 году.