ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро
Лисандро Мартинес продолжит карьеру в АПЛ
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».
Трудовое соглашение подписано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 57 млн евро.
В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.
На счету 24-летнего Мартинеса два чемпионства с «Аяксом» и Суперкубок Нидерландов, а также Кубок Америки в 2021 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский городской голова считает, что россияне не достигнут своих целей
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги