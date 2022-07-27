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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро
Англия
27 июля 2022, 16:40 |
1557
2

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро

Лисандро Мартинес продолжит карьеру в АПЛ

27 июля 2022, 16:40 |
1557
2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Аякса за 57 млн евро
ФК Манчестер Юнайтед. Лисандро Мартинес

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».

Трудовое соглашение подписано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 57 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

На счету 24-летнего Мартинеса два чемпионства с «Аяксом» и Суперкубок Нидерландов, а также Кубок Америки в 2021 году. 

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Манчестер Юнайтед трансферы Аякс трансферы АПЛ Лисандро Мартинес
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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dassin
Гыгы) мечта сбылась у парня
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