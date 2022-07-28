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Лига чемпионов
28 июля 2022, 00:41 | Обновлено 28 июля 2022, 00:56
335
0

Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд

27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

28 июля 2022, 00:41 | Обновлено 28 июля 2022, 00:56
335
0
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд
ФК Жальгирис Вильнюс

27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы..

Свои противостояния выиграли «Жальгирис» (Литва) и «Карабах» (Азербайджан). Обе команды гарантировали себе евроосень, то есть точно будут играть в групповом раунде какого-то из трех еврокубков.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q2

Ответные матчи, 27 июля [в скобках указан счет первого матча]

  • 19:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 8:0 [0:1]
  • 20:00. Фенербахче (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 1:2 д.в. [0:0]
  • 20:00. Мальме (Швеция) – Жальгирис (Литва)﻿ – 0:2 [0:1]
  • 20:00. Цюрих (Швейцария) – Карабах (Азербайджан) – 2:2 д.в. [2:3]
  • 21:30. Слован Бр (Словакия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:4 [2:1]
  • 22:00. Олимпиакос (Греция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:4 [1:1]

 

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Источник Sport.ua
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