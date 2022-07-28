Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд

27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы..

Свои противостояния выиграли «Жальгирис» (Литва) и «Карабах» (Азербайджан). Обе команды гарантировали себе евроосень, то есть точно будут играть в групповом раунде какого-то из трех еврокубков.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q2

Ответные матчи, 27 июля [в скобках указан счет первого матча]