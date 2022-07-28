Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд
27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
27 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы..
Свои противостояния выиграли «Жальгирис» (Литва) и «Карабах» (Азербайджан). Обе команды гарантировали себе евроосень, то есть точно будут играть в групповом раунде какого-то из трех еврокубков.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q2
Ответные матчи, 27 июля [в скобках указан счет первого матча]
- 19:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 8:0 [0:1]
- 20:00. Фенербахче (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 1:2 д.в. [0:0]
- 20:00. Мальме (Швеция) – Жальгирис (Литва) – 0:2 [0:1]
- 20:00. Цюрих (Швейцария) – Карабах (Азербайджан) – 2:2 д.в. [2:3]
- 21:30. Слован Бр (Словакия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:4 [2:1]
- 22:00. Олимпиакос (Греция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:4 [1:1]
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