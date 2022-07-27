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  4. Олимпиакос Пирей – Маккаби Хайфа. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
27 июля 2022, 10:43 | Обновлено 27 июля 2022, 10:50
112
0

Олимпиакос Пирей – Маккаби Хайфа. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Греки должны воспользоваться преимуществом своего поля

27 июля 2022, 10:43 | Обновлено 27 июля 2022, 10:50
112
0
Олимпиакос Пирей – Маккаби Хайфа. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Олимпиакос / автор неизвестен

В среду, 27 июля, в Пирее на поле арены «Георгиос Караискакис» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Олимпиакос» примет израильский «Маккаби» из Хайфы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1.

Олимпиакос Пирей

Для пирейской команды первая встреча с «Маккаби» из Хайфы во втором раунде отбора Лиги чемпионов стала премьерной официальной игрой нового сезона. Матч на поле «молотков», напомним, принес ничью 1:1, которая установилась только в компенсированное время после гола в исполнении израильтянина Хазиза.

В рамках подготовки к новому сезону «Олимпиакос» провел сразу восемь контрольных спаррингов. В них команда одержала 2 победы при двух ничьих, и потерпела четыре поражения. К слову, в трех крайних товарищеских поединках пирейцы трижды проиграли и один раз выиграли. Ну, а затем была ничья в Хайфе.

Маккаби Хайфа

Команда из Хайфы в новой кампании сезона-2022/2023 уже упустила возможность выиграть трофей. 16 июля в матче за Суперкубок Израиля «Маккаби» не смог одолеть «Хапоэль» из Беэр-Шевы, потерпев поражение в серии послематчевых пенальти – 1:1, пен. 3-4.

В ходе предсезонной подготовки «молотки» потерпели два поражения – от бельгийского «Мехелена» и нидерландского «Витесса». Оба раза со счетом 0:1.

Таким образом, с учетом ничьей в первой игре с «Олимпиакосом» на сегодня «Маккаби» Хайфа имеет серию из пяти матчей без побед (2 ничьи, 3 поражения). В последний раз команда побеждала 21 мая, когда в чемпионате страны выиграла у «Нетании» (4:0).

Ориентировочные составы

Олимпиакос Пирей: Вацлик – Врсалько, Манолас, Сиссе, Рябчук, М’Вила, Кейн, Масурас, Камара, Цинкернагель, Тикиньо Соарес.

Маккаби Хайфа: Коэн – Сундгрен, Планич, Голдберг, Корнуд, Мохамед, Черри, Лави, Ацили, Хазиза, Давид.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

27 июля, среда

«Олимпиакос» Пирей – «Маккаби» Хайфа
Пирей. «Георгиос Караискакис». 22:00
Прогноз Sport.ua – 2:0
Первый матч – 1:1

 

Parimatch  
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прогнозы Олимпиакос Маккаби Хайфа
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Источник Sport.ua
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