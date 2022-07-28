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  4. Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Лига чемпионов
28 июля 2022, 00:05 | Обновлено 28 июля 2022, 00:14
1660
3

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

28 июля 2022, 00:05 | Обновлено 28 июля 2022, 00:14
1660
3
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался идти на пресс-конференцию после матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевляне обыграли Фенербахче» (2:1 OT).

Причиной отказа Луческу от общения с журналистами стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет против австрийского «Штурма».

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Мирча Луческу Владимир Путин (х..ло)
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Комментарии 3
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sahka1981
За це просто молодець!!! Дуже правильно!
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+4
vitaha33
Браво!!! 
Ответить
+3
ALKOSruLKA
... так може то вони пісню про лалалалалала пуйло співали?
Ответить
0
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