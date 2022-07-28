Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался идти на пресс-конференцию после матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевляне обыграли Фенербахче» (2:1 OT).

Причиной отказа Луческу от общения с журналистами стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет против австрийского «Штурма».