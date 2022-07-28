Лига чемпионов28 июля 2022, 00:05 | Обновлено 28 июля 2022, 00:14
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Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине
28 июля 2022, 00:05 | Обновлено 28 июля 2022, 00:14
1660
3
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался идти на пресс-конференцию после матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевляне обыграли Фенербахче» (2:1 OT).
Причиной отказа Луческу от общения с журналистами стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине.
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет против австрийского «Штурма».
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Комментарии 3
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За це просто молодець!!! Дуже правильно!
Браво!!!
... так може то вони пісню про лалалалалала пуйло співали?
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