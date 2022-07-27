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  4. ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Лига чемпионов
27 июля 2022, 23:07 |
7743
14

ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»

Скандальное поведение турецких болельщиков во время матча с «Динамо»

27 июля 2022, 23:07 |
7743
14
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ФК Фенербахче

Сегодня «Динамо» Киев вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, на выезде в овертайме обыграв «Фенербахче» 2:1.

Во время матча произошел скандальный инцидент. Фанаты «Фенербахче» скандировали кричалку «ла-ла-ла владимир путин»:

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Динамо Киев Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига чемпионов видео Владимир Путин (х..ло)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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an52
Ой як добре що їх вздрючили!
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+20
GloryUkraine
Не шукайте виправдання фанам Фенербахче. Вони співали в підтримку путлера. 
Дуже підло.
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+12
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VK-Sport
Караваев їх і покарав.
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+12
oleksan751
Може слова забули?)  Там ще слово х.ло мало бути. Але добре, що програли п..дори кончені
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+12
Webracer
Дискваліфікувати їх нафіг.
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+12
GloryUkraine
Нема слів. 
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+10
Dmitriy Svistak
турки підлі криси-вринципі завжди такими були
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+10
Roma513
Мудаки
Ответить
+9
sahka1981
Тварини.
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+9
EGOS
тут треба б уточнити, якщо ла-ла, то може і в нашу підтримку, але з іншого боку, - турки - то підлі і хитрі пляді (як і їх Пердоган), тому і так і так може бути..
в будь якому випадку добре що засадили їм гарненько, хай посидять без еврофутболу сезончик, подумають...
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+6
Михаил Степанов
Та пох...пусть кричат, поют, визжат...а мы идем дальше....
Ответить
+6
⬆️
Так ла ла ла это же про ХЛО, но религия туркам не разрешает это слово употре блять.
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+6
Сергей Ионов
ну там чітко чутно ла-ла-ла-ла, а хто в нас xyйло ми і так знаємо
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+5
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