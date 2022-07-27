Лига чемпионов27 июля 2022, 23:07 |
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ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Скандальное поведение турецких болельщиков во время матча с «Динамо»
27 июля 2022, 23:07 |
7743
14
Сегодня «Динамо» Киев вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, на выезде в овертайме обыграв «Фенербахче» 2:1.
Во время матча произошел скандальный инцидент. Фанаты «Фенербахче» скандировали кричалку «ла-ла-ла владимир путин»:
Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R— Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022
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Дуже підло.
в будь якому випадку добре що засадили їм гарненько, хай посидять без еврофутболу сезончик, подумають...