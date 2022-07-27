ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»

Сегодня «Динамо» Киев вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, на выезде в овертайме обыграв «Фенербахче» 2:1.

Во время матча произошел скандальный инцидент. Фанаты «Фенербахче» скандировали кричалку «ла-ла-ла владимир путин»: