18-летний воспитанник Динамо может перейти в английский клуб

18-летний полузащитник «Динамо» Марк Подоляк может продолжить карьеру в английском «Куинз Парк Рейнджерс». Сообщается, что Подоляк прибыл в Англию в начале полномасштабной войны в Украине, за день до своего 18-летия, присоединившись к родственникам в Беркшире.

В первое время юный талант находился в расположении команды «Брэкнелл Таун», а сейчас присоединился к «КПР». Подоляк находится на просмотре и тренируется с командой U-23. Отметим, что контракт Марка Подоляка с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне «КПР» финишировал на 11-м месте в Чемпионшипе.

Напомним, что ранее «Брентфорд» подписал украинского полузащитника Егора Ярмолюка.