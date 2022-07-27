18-летний воспитанник Динамо может перейти в английский клуб
Марк Подоляк может подписать контракт с «КПР»
18-летний полузащитник «Динамо» Марк Подоляк может продолжить карьеру в английском «Куинз Парк Рейнджерс». Сообщается, что Подоляк прибыл в Англию в начале полномасштабной войны в Украине, за день до своего 18-летия, присоединившись к родственникам в Беркшире.
В первое время юный талант находился в расположении команды «Брэкнелл Таун», а сейчас присоединился к «КПР». Подоляк находится на просмотре и тренируется с командой U-23. Отметим, что контракт Марка Подоляка с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
В минувшем сезоне «КПР» финишировал на 11-м месте в Чемпионшипе.
Напомним, что ранее «Брентфорд» подписал украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
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