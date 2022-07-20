Медали в прыжках в высоту, Левандовски в Барсе, Динамо готово к туркам
Главные новости за 19 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 июля.
1A. Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
По количеству попыток на 2.02 м золото выиграла Элеанор Паттерсон из Австралии
1B. Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Андрей взял высоту 2.33 м и занял третье место на ЧМ-2022
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Польский форвард совершил трансфер из мюнхенской «Баварии»
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Ювентуса Де Лигта
Немецкий клуб и нидерландский защитник подписали пятилетний контракт
3A. ЛУЧЕСКУ: «Игра с Фенербахче важна для народа Украины, который ждет победы»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед матчем Q2 ЛЧ в Лодзи
3B. Результаты Q2 Лиги чемпионов. Пластун помог Лудогорцу разгромить соперника
19 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов
4. Рейзлин завоевал бронзу ЧМ по фехтованию. В полуфинале проиграл японцу
Украинский шпажист остановился в одном шаге от финального поединка
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
21-летний защитник Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом
5B. Распродавать команду не буду. Суркис рассказал о трансферах Динамо
Киевский клуб так просто своих лидеров не отдаст
6. Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
О финализации сделки будет объявлено в ближайшие часы
7. Хотел усидеть на двух стульях. Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
В клубе дали свое видение перехода тренера в «Шахтер»
8. КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
Вингер «Краковии» вспомнил период, когда из «Днепра» перешел в «Севилью»
9A. Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Финал ЧМ-2022 в тройном прыжке для украинки сложился неудачно
9B. ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
Стипль-чез ознаменовался падениями спортсменов при преодолении ямы с водой
10. Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Знакомимся с первым оппонентом «Динамо» на пути в групповой этап ЛЧ 2022/23
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