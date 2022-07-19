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Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 11:05 | Обновлено 19 июля 2022, 11:07
88
0

«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер

В клубе дали свое видение перехода тренера в «Шахтер»

19 июля 2022, 11:05 | Обновлено 19 июля 2022, 11:07
88
0
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
ФК Днепр-1. Срна и Йовичевич

«Днепр-1» на официальном сайте выложил свою хронологию событий перехода тренера Игора Йовичевича в «Шахтер». Клуб, по сути, обвинил наставника во лжи, а также недоволен действиями «Шахтера».

Полную версию можно почитать на официальном сайте клуба.

Версия «Днепра-1».

- Йовичевич, находясь после начала войны за границей вместе с семьей, в телефонных разговорах с руководством заявлял о своих намерениях в новом сезоне продолжить работу с Днепром-1;

- Йовичевич общается с руководством Днепра-1 и уверяет в своей готовности остаться тренером главной команды на следующий соревновательный сезон 2022/2023, в случае если будет принято решение о проведении чемпионата за границей или частично – на западе Украины, в безопасном месте;

Тем временем: Де Дзерби готов остаться в Шахтере при условии, что чемпионат УПЛ будет проводиться за границей. Шахтер «зондирует почву» для плана Б на случай ухода Де Дзерби – начинает вести переговоры с Йовичевичем;

- Начало июня 2022 года – Йовичевич общается с руководством Днепра-1 и просит предоставить ему право выбора: остаться в команде или уйти – в зависимости от того, где и в каком формате будет проводиться учебно-тренировочный сбор и чемпионат УПЛ. Днепр-1 относится к ситуации с пониманием и к моменту определенности с местом проведения и форматом чемпионата УПЛ откладывает активацию опции одностороннего продления контракта с тренером, которую Йовичевич и Днепр-1 предусмотрели в контракте.

Тем временем: План Б продолжает находиться в разработке – Шахтер ведет переговоры с Йовичевичем;

- 6 июня 2022 года появляется информация о переговорах Йовичевича с Шахтером. Тренер уверяет руководство Днепра-1, что информация фейковая и никаких переговоров с Шахтером он не ведет, наоборот – готовится принять команду Днепр-1 в новом соревновательном сезоне. Вместе с тем просит Днепр-1 обеспечить максимально комфортные и благоприятные условия для продолжения работы в новом соревновательном сезоне.
    
- Днепр-1 начал интенсивные консультации с Йовичевичем по поводу подготовки к новому соревновательному сезону: для удовлетворения потребностей тренера ему было предложено определиться со страной, местом и графиком проведения сбора и домашних матчей. Йовичевич просит уделить время для изучения всех возможных вариантов. В течение следующих 10 дней руководство клуба занималось проработкой и согласованием с Йовичевичем всех организационных, технических, бытовых, спортивных и юридических вопросов, связанных с возможным временным переездом команды за границу и проведение там матчей Лиги Европы.
        
– Йовичевич продолжает переговоры с Шахтером. Судьба Де Дзерби в Шахтере не решена, поэтому Йовичевич пытается без хирургического вмешательства и лишних колебаний увеличить мягкое место, сидя одновременно на двух стульях: 1) показать любовь и преданность Днепру-1, уверяя в своей готовности возглавить главную команду – на случай, если Де Дзерби останется в Шахтере; 2) показать свою любовь и преданность Шахтеру – на случай, если Де Дзерби покинет «горняков»;

- 15 июня 2022 года Йовичевич общается с Почетным президентом Днепра-1 Юрием Березой и уверяет, что намерен возглавить Днепр-1 в сезоне 2022/2023;
    
- 17 июня 2022 года Днепр-1 удовлетворил все пожелания Йовичевича по организации сбора в Словении и домашних матчей в Ужгороде; тренеру необходимо дать окончательный ответ Днепру-1. Йовичевич контактирует с руководством клуба, «жмет руку» и выражает свою полную готовность возглавить команду. Дождавшись окончательного подтверждения от Йовичевича, Днепр-1 активирует одностороннюю опцию клуба и продлевает контракт с тренером на сезон 2022/2023 с повышением заработной платы на 1/3.

Тем временем: Шахтер продолжает переговоры с Йовичевичем;

 - После 17 июня 2022 года Йовичевич «исчезает с радаров» – прекращает отвечать на звонки Почетного президента Днепра-1 Юрия Березы, а в текстовых сообщениях Андрею Русолу мотивирует исчезновение занятостью и обещаниями связаться в ближайшее время.
    
 - 23 июня 2022 Дарио Срна звонит Андрею Русолу с информацией о том, что Йовичевич возглавит Шахтер, и получает ответ, что у Йовичевича еще на сезон продлен контракт с Днепром-1. Дарио искренне удивляется и обещает перезвонить, чего так и не произошло.

Между тем Йовичевич общается с Русолом и пытается заверить, что только что на свою электронную почту получил контракт от Шахтера, до этого никаких переговоров с «горняками» не вел, а сейчас думает над тем, какое принять решение.

Палкин выступает с пылким комментарием и выражает недовольство новыми правилами ФИФА.

– 28 июня 2022 года в публичной плоскости появляется информация о том, что Шахтер воспользовался Приложением №7, забрал Йовичевича без согласия Днепра-1 и не заплатил за него;

– 29 июня 2022, за 4 дня до начала сбора главной команды Днепра-1 в Словении, Йовичевич направляет письмо в клуб и информирует, что после 30 июня 2022 не считает себя связанным трудовыми отношениями с Днепром-1;

– 4 июля 2022 года Днепр-1 начал сбор в Словении, как и было согласовано с Йовичевичем, но без тренера.

– 11 июля 2022 года Де Дзерби официально покидает Шахтер. 14 июля 2022 года Йовичевич официально возглавил Шахтер.

Болельщики и все футбольное сообщество могут делать собственные выводы.

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Источник СК Днепр-1
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