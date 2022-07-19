«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Клуб так просто своих лидеров не отдаст
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис заявил, что не собирается продавать лидеров команды, несмотря на тяжелое время в стране.
«Распродавать команду я не буду. И эта война, которую варвары развязали против украинского народа, добавляет желания сохранить состав, который радовал бы наших болельщиков».
«Так что футболисты будут выходить на поле и радовать наших украинских фанов. Все футболисты, и молодые, и опытные, они понимают, что фанам нужна отдушина в это время», - сказал Суркис.
Ранее президент клуба заявил, что по Виктору Цыганкову и другим лидерам не было ни одного конкретного предложения.
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