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  4. «Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 10:25 |
1002
1

«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Клуб так просто своих лидеров не отдаст

19 июля 2022, 10:25 |
1002
1
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис заявил, что не собирается продавать лидеров команды, несмотря на тяжелое время в стране.

«Распродавать команду я не буду. И эта война, которую варвары развязали против украинского народа, добавляет желания сохранить состав, который радовал бы наших болельщиков».

«Так что футболисты будут выходить на поле и радовать наших украинских фанов. Все футболисты, и молодые, и опытные, они понимают, что фанам нужна отдушина в это время», - сказал Суркис.

Ранее президент клуба заявил, что по Виктору Цыганкову и другим лидерам не было ни одного конкретного предложения.

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Источник Чистий підкаст
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Rolan Stkomarovskiy
Реал, Баварія, Барса, МанСіті, Ліверпуль, Ювентус, Челсі, ПСЖ напевно дуже засмутилися, коли дізналися, що розпродажу в ДК не буде.
Розумний менеджмент гравців продає після вдалих сезонів на клубномі рівні чи на рівні збірних. 
Кого продали після перемоги на ЧС U-20? Нікого.Кого продали після 1/4 ЧЕ-2021?  Нікого.
Якщо хочете продавати - продавайте на успіхах клубу або збірної.
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