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  4. ЛУЧЕСКУ: «Игра с Фенербахче важна для народа Украины, который ждет победы»
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 01:50 | Обновлено 20 июля 2022, 02:01
38
0

ЛУЧЕСКУ: «Игра с Фенербахче важна для народа Украины, который ждет победы»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед матчем Q2 ЛЧ в Лодзи

20 июля 2022, 01:50 | Обновлено 20 июля 2022, 02:01
38
0
ЛУЧЕСКУ: «Игра с Фенербахче важна для народа Украины, который ждет победы»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фенербахче», который состоится в Лодзи (20 июля в 21:00).

- Мистер, как бы вы оценили условия в тренировочном центре, где «Динамо» готовилось к игре с «Фенербахче»?

- Все было отлично, хорошие условия, поле. После матча мы вернемся туда, чтобы продолжить подготовку к ответному матчу с «Фенербахче».

- Сборная Украины также проводила свои важные матчи на этом стадионе. Именно по этой причине вы приняли решение принимать «Фенербахче» здесь?

- Мы решили играть в Польше, потому что знаем, что здесь нам обеспечена поддержка болельщиков. Здесь много украинцев, поэтому нам гарантирована хорошая атмосфера во время домашнего матча, что поможет нам постараться добыть хороший результат.

- Вы противостояли тренеру Жорже Жезушу в прошлом еврокубковом сезоне. Как можете охарактеризовать стиль его команд?

- Некорректно говорить, что я играл против Жорже Жезуша, команда «Динамо» играла против команды «Бенфика». Что касается Жезуша, могу сказать, что это очень квалифицированный, опытный специалист. Мне импонирует то, как он руководит командами, нравится стиль игры его команд. Знаю, что он так же хорошо знает меня. Мы готовились к этим матчам исходя из игры его команды, а также основываясь на прошлогоднем нашем противостоянии с его «Бенфикой».

В минувшем сезоне «Бенфика» под руководством Жезуша показала хороший результат, они дважды обыграли «Барселону». Отмечу, что «Фенербахче» - также очень хорошая команда, которая к тому же усилилась этим летом опытными игроками. Старшим из новичков «Фенербахче» - 29-30 лет, они поиграли в европейских топ-чемпионатах. Например, Джошуа Кинг, Линкольн, Брума, Вильям Арао.

Но и у нас хороший коллектив, которая играет уже около двух лет вместе. Надеюсь, что моим игрокам удастся на время игры забыть о тех ужасах, которые происходят в Украине и сконцентрироваться на предстоящей игре.

Эта игра очень важна не только для нас, не только для болельщиков «Динамо», но для народа Украины, который ждет от нашей команды победы. В то же время я понимаю, что этот матч важен и для «Фенербахче», ведь клуб вложил серьезные средства в команду и ожидает ее прохода в групповой этап.

- Вы долгое время работали в Турции. У вас особые чувства перед предстоящим поединком?

- Мои мысли и чувства не важны в нынешней ситуации. Все мои мысли о завтрашнем матче, игре «Динамо» и болельщиках команды. То, что происходило за время моей работы в Турции – уже история. Только самые хорошие воспоминания, поскольку я провел здесь достаточно много времени, у меня были очень хорошие отношения с местными болельщиками. Каждый раз, приезжая в Турцию, я могу быть уверен, что болельщики всех клубов – «Галатасарая», «Бешикташа», а также «Фенербахче» – будут относиться ко мне с уважением. И точно с таким же уважением я отношусь к ним.

- Насколько сложно готовить команду к матчам в Лиге чемпионов на вылет, не имея игровой практики в чемпионате?

- Это довольно сложно. У нас не было постоянного места базирования, наоборот – мы путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура. Он был очень важен, поскольку мы таким образом могли сплотить беженцев из Украины, чтобы они могли почувствовать себя на трибунах стадионов частью семьи. Могу лишь поблагодарить своих подопечных, которые играли ради Украины. Также старались в этих поединках давать равноценную игровую практику футболистам, чтобы они подошли к играм с «Фенербахче» в хороших кондициях. Это было непросто, поскольку много наших ребят выступали в национальных сборных до 15 июня. Им необходим был отдых, после чего они присоединились к нам на тренировочном сборе. Три матча нам понадобилось, чтобы привести ребят к общему знаменателю, и два осталось для целенаправленной подготовки. Считаю, что на данный момент команда пребывает в хорошей форме.

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Спрогнозируйте исход матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и Фенербахче, который пройдет 20 июля в Лодзи.

Крупная победа Динамо

1 голос 33.33 %

Минимальная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Ничья

1 голос 33.33 %

Минимальная победа Фенербахче

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Крупная победа Фенербахче

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Источник ФК Динамо Киев
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