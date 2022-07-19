ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта

Мюнхенская «Баварии» объявила о трансфере защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта из «Ювентуса».

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит «Ювентусу» 70 млн евро за Де Лигта.