Германия19 июля 2022, 19:45 | Обновлено 19 июля 2022, 19:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
Стороны подписали пятилетний контракт
19 июля 2022, 19:45 | Обновлено 19 июля 2022, 19:47
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Мюнхенская «Баварии» объявила о трансфере защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта из «Ювентуса».
Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.
22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит «Ювентусу» 70 млн евро за Де Лигта.
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