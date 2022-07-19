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Германия
19 июля 2022, 19:45 | Обновлено 19 июля 2022, 19:47
724
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта

Стороны подписали пятилетний контракт

19 июля 2022, 19:45 | Обновлено 19 июля 2022, 19:47
724
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
ФК Бавария. Маттейс де Лигт

Мюнхенская «Баварии» объявила о трансфере защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта из «Ювентуса».

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит «Ювентусу» 70 млн евро за Де Лигта.

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Ювентус трансферы Бавария Маттейс де Лигт трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
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Источник ФК Бавария
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