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  4. Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию
Германия
19 июля 2022, 01:34 | Обновлено 19 июля 2022, 01:42
43
0

Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию

«Бавария» заплатит «Ювентусу» 70 млн евро

19 июля 2022, 01:34 | Обновлено 19 июля 2022, 01:42
43
0
Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт прилетел в Мюнхен, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Баварию».

«Бавария» заплатит «Ювентусу» за переход Де Лигта 70 млн евро, а еще 10 млн туринцы смогут получить в виде бонусов.

22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.

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Ювентус трансферы Бавария Маттейс де Лигт трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
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Источник Kicker
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