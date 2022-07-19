Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт прилетел в Мюнхен, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Баварию».

«Бавария» заплатит «Ювентусу» за переход Де Лигта 70 млн евро, а еще 10 млн туринцы смогут получить в виде бонусов.

22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.