Германия19 июля 2022, 01:34 | Обновлено 19 июля 2022, 01:42
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Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию
«Бавария» заплатит «Ювентусу» 70 млн евро
19 июля 2022, 01:34 | Обновлено 19 июля 2022, 01:42
43
0
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт прилетел в Мюнхен, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Баварию».
«Бавария» заплатит «Ювентусу» за переход Де Лигта 70 млн евро, а еще 10 млн туринцы смогут получить в виде бонусов.
22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.
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