Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче

Месяц назад, когда в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/23, «Динамо» откровенно не повезло. Киевлянам в соперники мог попасться либо кипрский АЕК, либо куда более мощный и амбициозный турецкий «Фенербахче». Как уже известно и понятно из подводки, волею жребия «бело-синим» придется сыграть именно с вице-чемпионом Турции, которого можно назвать главным турецким соперником в карьере Мирчи Луческу, ведь румын в этой стране ранее успел поработать с «Галатасараем» и «Бешикташем», у которых и между собой, и с «желтыми канарейками» - крайне «особые» отношения.

И пусть Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо называет «Фенербахче» слабым соперником, у автора этих строк мнение кардинально противоположное. С учетом войны в Украине и откровенно неравных возможностей для текущего развития клубов, именно «желтые канарейки» видятся фаворитом пары, хотя «Динамо» за счет невероятной мотивации и сыгранности основного состава способно добиться положительного результата. Одно ясно точно – недооценивать «Фенербахче» нынешнему «Динамо» ни в коей мере нельзя!

Сезон-2021/22: два тренера и морально-волевые на финише

Минувший сезон «Фенербахче» начинал под руководством португальского специалиста Витора Перейры. Задача перед командой во внутренних турнирах стояла привычно высокая – чемпионство. Однако Перейра не смог доработать на своей должности и до конца года. «Желтых канареек» прилично лихорадило на старте, и в ноябре команда опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице, после чего португалец получил несколько матчей на исправление ситуации, но воспользоваться этим шансом не смог.

После увольнения Перейры «Фенербахче» сделал ставку на местного специалиста Исмаила Картала, под руководством которого стамбульцы все-таки смогли стабилизировать результаты и значительно улучшить качество игры. В итоге «желтые канарейки» финишировали на второй строчке, что на фоне крайне успешных выступлений «Трабзонспора», принесших этой команде чемпионство, можно называть успехом, так как на финише «Фенербахче» буквально на морально-волевых опередил внезапно притормозившие «Истанбул Башакшехир» и «Коньяспор».

Однако добытая путевка в Лигу чемпионов не стала для Картала своеобразной индульгенцией. Тренеру не было предложено продолжить сотрудничество, а боссы «Фенербахче» снова решили обратить внимание на более знаковых европейских специалистов…

Турецкий опыт Жорже Жезуша

Сменить Исмаила Картала был призван почти уже 68-летний португалец Жорже Жезуш, который прекрасно известен на родине, однако в конце минувшего года из-за неудовлетворительных результатов ушел в отставку с поста коуча «Бенфики». Примечательно, что с лиссабонцами, которых на тот момент еще возглавлял Жезуш, «Динамо» играло на групповой стадии ЛЧ-2021/22. Тогда в Киеве соперники сильнейшего не выявили (0:0), а в Лиссабоне победу отпраздновали хозяева (2:0).



ФК Фенербахче. Жорже Жезуш

Жезуш никогда ранее не работал в Турции. Вообще у него достаточно скромный, как для тренера топ-калибра, карьерный опыт за границей. В частности, Жорже успел поработать в Саудовской Аравии в «Аль-Хиляле», после чего уехал в Бразилию для сотрудничества с «Фламенго». «Стервятников» Жезуш сумел привести к чемпионству в 2019 году, и это огромный успех, как для команды, так и для самого коуча. Во «Фламенго» хотели бы продолжать сотрудничество с португальцем, но тот решил вернуться на родину, где во второй раз за карьеру принял «Бенфику».

Жорже Жезуш – это действительно топовый тренер, как минимум по меркам Португалии. Заполучить его «Фенербахче» удалось не без труда, а еще, согласно неофициальной информации, очень серьезных финансовых затрат. Поговаривают, что в Стамбуле зарплата португальца составляет 5 миллионов евро за сезон. Кроме того, Жезуш привез в «Фенербахче» солидный штат помощников, на которых также выбил у руководителей «желтых канареек» приличный бюджет.

Также Жезушу была обещана качественная работа на летнем трансферном рынке, причем португалец настаивал, чтобы она была проведена еще до первого матча против «Динамо», понимая, насколько это важно для перспектив его новой команды в турнире…

170-миллионый состав

У нынешнего «Фенербахче» подобрался весьма пристойный состав, общая оценочная стоимость которого на Transfermarkt составляет 170 миллионов евро. Как и всегда в турецких грандах, здесь есть немало известных футбольных личностей, чьи лучшие годы позади, но которые все еще способны выстрелить и выдать невероятно качественное выступление в одной или двух отдельно взятых играх.

Футбольные болельщики с широким кругозором в составе «Фенербахче» могут знать 29-летнего центрбека Марселя Тиссерана, известного по выступлениям за «Вольфсбург», 30-летнего экс-защитника «Тоттенхэма» Стивена Кокера, 34-летнего бывшего опорника «Баварии» Луиса Густаво, 26-летнего экс-хавбека «Шальке» Макса Майера, 32-летнего бывшего форварда «Вест Хэма» Эннера Валенсию. Многие из них, особенно Майер, в последнее время демонстрируют разочаровывающий уровень выступлений, но в целом решить судьбу эпизода за счет мастерства и опыта может любой.

В воротах у «Фенербахче» играет 24-летний Алтай Байындыр, являющийся, к тому же, и капитаном команды. Этот кипер наряду с 26-летним Угурджаном Чакыром является вратарской надеждой в сборной Турции, и за последние годы добился невероятного прогресса. Летом 2019 года «Фенербахче» подписал Байындыра из «Анкарагюджю» за 1,5 миллиона евро. С тех пор Алтай провел за «желтых канареек» 100 матчей, успел дебютировать и провести уже 4 поединка за национальную сборную Турции, чем поднял собственный трансферный ценник до 16 миллионов евро.

Именно вратарь Байындыр является номинально самым дорогостоящим игроком нынешнего «Фенербахче». Кроме него в команде стоимость в более чем 10 миллионов евро имеют 24-летний левый вингер Диего Росси (14,5 млн), 25-летний центрбек Ким Мин Джэ (15 млн евро), 24-летний центрбек Аттила Салаи (12 млн евро) и 22-летний левый фулбек Ферди Кадиоглу (10,5 млн евро). Примечательно, что трое последних были приобретены «Фенербахче» в период с 2018 по 2021 годы по невысокой цене (кореец обошелся в 3 миллиона евро, венгр – в 2,2 миллиона, а турок – в 1,4 миллиона), а затем добились существенного прогресса, что ныне и делает их потенциальную продажу перспективным бизнесом для стамбульского клуба.

Вообще вратарь и оборона – наиболее укомплектованные линии в «Фенербахче». Именно поэтому Жорже Жезуш просил клуб активнее работать на рынке в плане подписания футболистов атаки. Помимо уже упоминавшегося Диего Росси, который ранее прекрасно себя зарекомендовал в МЛС, после чего – в аренде, и был выкуплен нынешним летом у «Лос-Анджелеса» всего за 5,5 миллионов евро, «желтые канарейки» усилились: 23-летним атакующим полузащитником Линкольном из «Санта-Клары» (сделка обошлась в 3,5 миллиона евро при номинальной стоимости игрока в 5 миллионов), 24-летним правым вингером Эмре Мором, которого в Европе прекрасно знают по выдаваемым ему авансам в составе дортмундской «Боруссии» и «Сельты», 27-летним левым вингером Брумой, арендованным у ПСВ, а также 30-летним центрфорвардом Джошуа Кингом, который пришел из «Уотфорда» в качестве свободного агента.

Также летом «Фенербахче» удовлетворил пожелание Жезуша и приобрел 29-летнего опорника «Фламенго» Виллиана Арана, за которого пришлось отдать 3 миллиона евро при номинальной стоимости игрока на Transfermarkt в 7 миллионов. С Араном португальский наставник ранее имел опыт успешной работы во «Фламенго», а потому вокруг него наверняка будет пытаться выстраивать игру и в «Фенербахче». Другое дело, что полноценно сыграться с партнерами Аран к играм с «Динамо» вряд ли успеет, а потому номинально он, конечно, усиление, а вот по факту – пока вопрос.

В целом наибольшую озабоченность у Жезуша вызывала позиция центрального нападающего, и проблема остается, несмотря на подписание Кинга. Поговаривали, что «Фенербахче» хотел арендовать у «Днепра-1» Артема Довбика или у «Шахтера» Лассину Траоре, но слухи пока так и остаются слухами. Скорее всего, в играх с «Динамо» туркам придется в атаке рассчитывать на тех, кто имеется, а вот в случае прохода дальше боссы, возможно, и раскошелятся Жезушу на еще одного нападающего.

Блестящие результаты в спаррингах

При Жезуше и перед «Динамо» стамбульцы успели провести шесть спаррингов, причем в первом против северомакедонского «Шкупи» сыграли вничью (2:2), а затем добыли пять кряду побед: над «Тираной» (4:0), катарским «Эш-Шамалем» (4:2), «Партизаном» (1:0), «Фехерваром» (3:0) и «Халл Сити» (2:0).

Примечательно, что в двух крайних спаррингах против «Фехервара» и «Халла» турецкая команда очень активно показала себя в атаке. В частности, по воротам венгров футболисты «Фенербахче» нанесли 15 ударов, по воротам англичан – 21. А вот с попаданиями в створ дела шли не так гладко – 5 и 4 соответственно.

Тактически «Фенербахче» на последние спарринги выходил, используя базовые схемы 4-2-3-1 и 4-1-3-2, причем последняя расстановка, по признаниям Жорже Жезуша, является для него приоритетной в дальнейшей работе, но как раз подразумевает наличие нескольких разносторонних и высокого качества форвардов.

Также команда Жезуша старается делать ставку на контроль мяча, выходить из обороны в атаку через пас, выманивать соперника и создавать свободные зоны впереди. С другой стороны, у «Фенербахче» уже в этих матчах просматривались проблемы в ситуациях, когда оппонент закрывался на своей половине поля. Для «Динамо» это может быть весьма благоприятной ситуацией, особенно, если киевлянам удастся быстро и успешно навязывать прессинг, заставлять турков ошибаться и терять позиции.

На видео ниже содержится типичный фрагмент начала атак для нынешнего «Фенербахче». С подобным выходом из обороны в атаку посредством многочисленных передач и попыток выманивания соперника с позиций «Динамо» в УПЛ сталкивалось в поединках против «Шахтера». Более того, есть основания предполагать, что такая игра турков может стать вполне удобной для киевлян, хотя полноценно понять, в каких игровых кондициях находятся нынче подопечные Луческу достаточно сложно в виду объективных факторов…

Серьезные амбиции

В настоящий момент «Фенербахче» амбициозен, пожалуй, как никогда. В следующем году Турция будет отмечать 100-летие со дня основания современного государства, чему уделяется огромное внимание в обществе. Боссы «Фенербахче» ключевой задачей на сезон ставят именно завоевание чемпионства, о чем прямо заявляет и Жорже Жезуш.

«Наша главная цель — выиграть чемпионат Турции. Поскольку «Фенербахче» не был чемпионом уже 8 лет, это наша цель номер один. Вторая наша цель – пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы знаем, что у нас впереди сильные соперники в квалификационных раундах, но это не отменяет задачи», - заявил португальский тренер.

И пускай формально Лигу чемпионов в «Фенербахче» обозначают как цель номер два, однако для Жезуша вывести команду в групповой этап этого турнира будет огромной инвестицией в аспекте сохранение работы, потому как в последний раз «желтые канарейки» играли в группе Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, то есть 14 лет назад! Интересно, что тогда в одном квартете с «Фенербачхе», а также «Порту» и «Арсеналом» играло киевское «Динамо», набравшее 8 очков и финишировавшее на третьей строчке, а затем добравшееся до полуфинала Кубка УЕФА-2008/09.