Йожеф САБО: «Фенербахче - слабый соперник, у Динамо хорошие шансы»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил жребий киевлян в квалификации Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть с «Фенербахче».

«АЕК был бы более простым соперником для «Динамо», по моему мнению. Они играют в более «мягкий» футбол, если можно так сказать. Турки же – более жесткие. «Фенербахче» – слабый соперник, но нужно смотреть, а в каком состоянии будем мы, как пройдет подготовка. Очень важно, чтобы были игры, потому что тренировка – это одна, а игры – совсем другое. Шансы пройти «Фенербахче» – хорошие, но большую роль играет подготовка к этим встречам».

«Нельзя забывать, что мы в состоянии войны, и мысли и взгляды наших игроков направлены в Украину: как там наши ребята, сколько погибает молодых людей… Во всяком случае, я постоянно об этом думаю», – сказал Сабо.