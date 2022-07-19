Результаты Q2 Лиги чемпионов. Пластун помог Лудогорцу разгромить соперника

19 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов.

Украинский защитник Игорь Пластун провел полный матч за «Лудогорец» и помог болгарской команде разгромить ирландский «Шэмрок Роверс» (3:0).

За «Мидтьюлланд» гол забил датский футболист украинского происхождения Эрик Святченко.

Украинский новичок армянского «Пюника» Алан Аусси был заявлен за клуб перед самым началом матча. Он всю игру оставался на скамейке запасных.

Ответные поединки пройдут через неделю.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи, 19 июля

19:00. Пюник (Армения) – Дюделанж (Люксембург) – 0:1

Гол: Хаджи, 72.

19:00. Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария) – 3:2

Голы: Кади, 17, Ваджи, 36, 66 – Камбери, 65, Крюезиу, 85 (пен).

19:00. Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ – Мальме (Швеция) – 1:0

Гол: Урега, 49.

20:45. Лудогорец (Болгария)﻿ – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 3:0

Голы: Сотириу, 26, 35, Тиаго, 90+4.

20:45. Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

Голы: Святченко, 84 – Дюрчо, 81.

21:45. Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:0

Гол: Миллар, 83.

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония) – 2:2

Голы: Адеми, 44, Петкович, 86 – Кеван, 25, Сепас, 89