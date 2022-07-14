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14 июля 2022, 06:00 | Обновлено 14 июля 2022, 06:06
348
0

Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси

Главные новости за 13 июля на Sport.ua

14 июля 2022, 06:00 | Обновлено 14 июля 2022, 06:06
348
0
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
facebook.com/alainfcae. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 июля.

1. Рынок свободных агентов НХЛ: Жиру - в Оттаве, контракты Тампы и Рейнджерс. Основные сделки первого дня в НХЛ

2. Квалификация Q1 ЛЧ. Белорусы и казахстанцы вылетели, определены пары Q2. В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ

3. Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро. Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать огромные деньги

4. Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю. На 24-летнего Романа Вантуха претендовали «Черноморец» и «Кривбасс»

5. Стало известно, когда Шахтер объявит имя и фамилию главного тренера. Ожидается, что 14 июля донецкую команду возглавит хорват Игор Йовичевич

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн. Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца

7. ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси. Вингер получил 5-летний контракт

8. Шахтер точно получит 16 млн евро. УЕФА назвал призовые за еврокубки. Пять украинских клубов могут рассчитывать на призовые

9. ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – и.о. главного тренера. Специалисты уже приступили к работе

10. Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист. Лукас Тейлор уже играл в Украине за «Львов» и «Днепр-1»

 

 

 
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Источник Sport.ua
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