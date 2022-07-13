Стало известно, когда Шахтер объявит имя и фамилию главного тренера

Завтра, 14 июля, «Шахтер» собирается объявить имя нового главного тренера команды.

Менеджер по коммуникациям SCM Наталья Емченко сообщила в соцсетях: «Завтра объявим имя нового главного тренера ФК «Шахтер».

Недавно пост главного тренера «Шахтера» покинул Роберто Де Дзерби, хотя имел на руках действующий контрат.

Ожидается, что вакантный пост займет Игорь Йовичевич, который ранее тренировал «Днепр-1».