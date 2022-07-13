Украина. Премьер лига13 июля 2022, 23:20 | Обновлено 13 июля 2022, 23:35
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Стало известно, когда Шахтер объявит имя и фамилию главного тренера
Ожидается, что 14 июля донецкую команду возглавит хорват Игор Йовичевич
13 июля 2022, 23:20 | Обновлено 13 июля 2022, 23:35
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Завтра, 14 июля, «Шахтер» собирается объявить имя нового главного тренера команды.
Менеджер по коммуникациям SCM Наталья Емченко сообщила в соцсетях: «Завтра объявим имя нового главного тренера ФК «Шахтер».
Недавно пост главного тренера «Шахтера» покинул Роберто Де Дзерби, хотя имел на руках действующий контрат.
Ожидается, что вакантный пост займет Игорь Йовичевич, который ранее тренировал «Днепр-1».
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