Украина. Премьер лига14 июля 2022, 01:59 | Обновлено 14 июля 2022, 02:13
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Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю
На 24-летнего Романа Вантуха претендовали «Черноморец» и «Кривбасс»
14 июля 2022, 01:59 | Обновлено 14 июля 2022, 02:13
202
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Левый защитник киевского «Динамо» Роман Вантух близок к переходу в луганскую «Зарю».
На 24-летнего футболиста претендовали одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс», но игрок выбрал луганский клуб.
Контракт Вантуха с «Динамо» действует до 30 июня 2023 года. Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 400 тысяч евро.
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