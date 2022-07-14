Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 01:59 | Обновлено 14 июля 2022, 02:13
202
0

Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю

На 24-летнего Романа Вантуха претендовали «Черноморец» и «Кривбасс»

14 июля 2022, 01:59 | Обновлено 14 июля 2022, 02:13
202
0
Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю
ФК Динамо Киев. Роман Вантух

Левый защитник киевского «Динамо» Роман Вантух близок к переходу в луганскую «Зарю».

На 24-летнего футболиста претендовали одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс», но игрок выбрал луганский клуб.

Контракт Вантуха с «Динамо» действует до 30 июня 2023 года. Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

По теме:
Это большая страна! Легионер Зари сделал тату в поддержку Украины
Безбородько находится на просмотре в Заре и уже забил гол в спарринге
Динамо повезет? Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса и погасить долг
Роман Вантух Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Футбол | 13 июля 2022, 10:08 0
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко

Ранее скауты амстердамского клуба не видели в украинце интересную цель на рынке

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Футбол | 13 июля 2022, 11:28 12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»

Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»

10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
Футбол | 14.07.2022, 01:20
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Футбол | 13.07.2022, 18:08
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
Футбол | 13.07.2022, 19:14
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 5
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
13.07.2022, 18:45 4
Футбол
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
13.07.2022, 17:54 8
Теннис
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
12.07.2022, 18:20 6
Футбол
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем