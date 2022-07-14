Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю

Левый защитник киевского «Динамо» Роман Вантух близок к переходу в луганскую «Зарю».

На 24-летнего футболиста претендовали одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс», но игрок выбрал луганский клуб.

Контракт Вантуха с «Динамо» действует до 30 июня 2023 года. Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 400 тысяч евро.