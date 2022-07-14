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  4. Квалификация Q1 ЛЧ. Белорусы и казахстанцы вылетели, определены пары Q2
Лига чемпионов
14 июля 2022, 00:35 | Обновлено 14 июля 2022, 00:48
137
0

Квалификация Q1 ЛЧ. Белорусы и казахстанцы вылетели, определены пары Q2

В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ

14 июля 2022, 00:35 | Обновлено 14 июля 2022, 00:48
137
0
Квалификация Q1 ЛЧ. Белорусы и казахстанцы вылетели, определены пары Q2
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты. Проигравшие команды продолжат выступления в Лиге конференций.

Венгерский «Ференцварош» разгромил казахстанский «Тобол» (5:1) и вышел в следующий раунд.

Также выбыл из ЛЧ «Шахтер» Солигорск, проигравший дома словенскому «Марибору» (0:2). 

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Ответные матчи, 12 июля

Динамо Батуми (Грузия) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2 д.в. [первый матч – 0:0]

КИ Клаксвик (Фареры) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 [первый матч – 0:3]

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Марибор (Словения) – 0:2 [первый матч – 0:0]

Ференцварош (Венгрия) – Тобол (Казахстан) – 5:1 [первый матч – 0:0]

ЧФР Клуж (Румыния) – Пюник (Армения) – 2:2 пен. 3:4 [первый матч – 0:0]

Линфилд (Северная Ирландия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:0 д.в. [первый матч – 0:1]

Пары 2-го раунда квалификации Q2

19/20 и 26/27 июля

 

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Источник Sport.ua
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