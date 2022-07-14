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  4. Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Англия
14 июля 2022, 03:28 | Обновлено 14 июля 2022, 03:31
122
0

Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро

Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать огромные деньги

14 июля 2022, 03:28 | Обновлено 14 июля 2022, 03:31
122
0
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

По информации источника, один из клубов из Саудовской Аравии предложил за трансфер Криштиану Роналду 300 миллионов евро. Львиную долю этой суммы предназначена португальцу, которому предлагают двухлетний контракт на сумму 250 миллионов. 30 миллионов получит «Манчестер Юнайтед», еще 20 запланированы на выплаты агентам.

По информации As, Криштиану Роналду отклонит щедрое предложение из Аравийского полуострова, поскольку хочет еще минимум сезон провести в Европе.

Отметим, что ранее новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг сказал, что Роналду не продается.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник AS
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