Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать огромные деньги
По информации источника, один из клубов из Саудовской Аравии предложил за трансфер Криштиану Роналду 300 миллионов евро. Львиную долю этой суммы предназначена португальцу, которому предлагают двухлетний контракт на сумму 250 миллионов. 30 миллионов получит «Манчестер Юнайтед», еще 20 запланированы на выплаты агентам.
По информации As, Криштиану Роналду отклонит щедрое предложение из Аравийского полуострова, поскольку хочет еще минимум сезон провести в Европе.
Отметим, что ранее новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг сказал, что Роналду не продается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал
Обозреватель Sport.ua предлагает более логичный вариант тренерских пертурбаций в УПЛ